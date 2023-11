Resultate aus Berner Gemeinden in alphabetischer Reihenfolge (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Aarberg

Die Stimmberechtigten in Aarberg haben am Sonntag einem Verpflichtungskredit von sechs Millionen Franken für die Sanierung des Schwimmbads zugestimmt. 846 Personen legten ein Ja in die Urne, 499 ein Nein, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Die Stimmbeteiligung liegt bei über 41 Prozent.

Köniz

Die Zeiten der Spez-Sek am Gymnasium Lerbermatt sind definitiv vorbei: Eine deutliche Mehrheit der Stimmberechtigten spricht sich gegen die Weiterführung der Spez-Sek-Klassen an der Lerbermatt aus. Das Stimmvolk lehnt die Initiative «Ja zur Bildungsvielfalt – Ja zur Spez-Sek in der Lerbermatt» mit 61.5 % abgelehnt ab.

Oberburg

Die Stimmberechtigen stimmen dem Budget 2024 mit 84-Prozent Ja-Stimmen zu. Fast ebenso deutlich beschliessen sie die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Oberburg. Die Stimmbeteiligung beträgt 29.3 Prozent.

Lengnau

SP-Politikerin Sandra Müller-Huber bleibt Gemeindepräsidentin von Lengnau. Sie macht in der Stichwahl 930 Stimmen und verweist SVP-Kandidat Adrian Spahr auf Platz zwei. Der Co-Präsident der Jungen SVP Kanton Bern kann 730 Stimmen für sich verbuchen. Die Stimmbeteiligung beträgt 50.2 Prozent.

Legende: SVP-Kandidat Adrian Spahr verpasst die Wahl als Gemeindepräsident von Lengnau BE. Keystone/Peter Klaunzer

Der vom Bundesgericht wegen Rassendiskriminierung verurteilte Spahr hatte bei den Lengnauer Gemeinderatswahlen vom 22. Oktober noch das beste Resultat erzielt und zog in den Gemeinderat ein.

Wichtrach

Die Gemeinde im Aaretal kann seine Wasserversorgung neu ausrichten: Wichtrach tritt dem Wasserverbund Region Bern AG (WVRB) bei. Dies haben die Stimmberechtigten mit 79 Prozent Ja-Stimmen beschlossen. Zudem bewilligten sie einen Kredit für die Sanierung von zwei Gemeindestrassen.

Audio Vorschau auf Abstimmungssonntag vom 19.11 09:56 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 18.11.2023. Bild: AP Photo/Alessandro Trovati abspielen. Laufzeit 9 Minuten 56 Sekunden.

Reichenbach

Die Gemeinde im Kandertal kann die Wasser- und Abwasserleitungen im Gebiet Steinweide und Faltschen sanieren. Dies beschlossen die Stimmberechtigten mit 86.5 Prozent Ja-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 20.5 Prozent.

Vechigen

Vechigen senkt die Steuern: Das Stimmberechtigen haben beschlossen, die Gemeindesteueranlage von 1.64 auf 1.54 Einheiten zu senken. Dies bei einem Ja-Stimmen-Anteil von 93 Prozent. Ebenfalls angenommen haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Wasserbauplan Lindentalbach/Stämpbach und den Nachkredit für die Projekterweiterung im Oberlauf des Lindentalbaches