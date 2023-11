Am 26. November kommt in Luzern noch eine vierte Vorlage an die Urne: Der Kanton beantragt einen Kredit in der Höhe von 59.7 Millionen Franken für den Ausbau der Kantonsschule Sursee, dem zweitgrössten Gymnasium Luzerns.

Das Hauptgebäude aus dem Jahr 1972 wurde ursprünglich für 500 Schülerinnen und Schüler erstellt. Schrittweise kamen Anbauten hinzu. Inzwischen zählt die Kanti Sursee rund 950 Lernende.

Der Zahn der Zeit nagt am Hauptgebäude, der Platz ist knapp. Ein Neubau und eine Aufstockung sollen nun mehr Kapazität schaffen. Ebenso ist eine umfassende Sanierung des Hauptgebäudes geplant.

Bei einem Ja an der Urne sollen im nächsten Herbst die Bagger für den Neubau auffahren. Insgesamt dürften sich die Bauarbeiten bis in den August 2028 hinziehen.