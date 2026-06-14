Im Kanton Solothurn kommt es in mehreren Gemeinden zu Abstimmungen und Wahlen. Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Amtei Olten-Gösgen

Am Amtsgericht Olten-Gösgen gibt es einen neuen Richter. Gewählt wurde Pascal Theis (SVP). Er lag leicht über dem absoluten Mehr, aber deutlich vor Samuel Steiner (Grüne) und noch deutlicher vor Claudia Deiss (parteilos).

Laupersdorf

Die Thaler Gemeinde hat wieder einen Gemeindepräsidenten. Christian Stark (Mitte) erhielt 549 Stimmen, Lukas Wilhelm (SVP) 318 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 68 Prozent. Zur Wahl kam es, weil der bisherige Gemeindepräsident Daniel Fluri (Mitte) zurückgetreten ist. Beide Kandidaten sassen bereits im Gemeinderat.

Olten

Die Oltner Musikschule zügelt ins Kapuzinerkloster. Die Stimmberechtigten haben dazu rund sieben Millionen Franken bewilligt. Der Entscheid fiel mit über 72 Prozent Zustimmung sehr deutlich aus. 4650 Personen sagten ja, 1780 nein. Im Kloster lebten bis vor einigen Jahren Kapuzinerbrüder.

Legende: Neben der Musikschule soll das Kapuzinerkloster in Olten auch für Kultur genutzt werden. SRF

Die Anlage gehört dem Kanton Solothurn. Die Stadt Olten will sie um Baurecht übernehmen und bis 2028 einen Teil für die Musikschule umbauen. Gegen den Kredit gab es vereinzelt Widerstand. Kritisiert wurde neben der Höhe des Kredits die jährlichen Unterhaltskosten.

Schönenwerd

André Schumacher (Mitte) ist Gemeindepräsident von Schönenwerd. In der Kampfwahl setzte er sich mit 632 Stimmen gegen Reto Bühlmann (FDP) durch, der 532 Stimmen erhielt. Er folgt auf Charlotte Shah-Wuillemin (FDP), welche im Frühling aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Schumacher hat die Geschäfte des Gemeinderats seit dem Rücktritt interimistisch geleitet.

Solothurn

16 Jahre ist Sergio Wyniger (Mitte) bereits Präsident der Bürgergemeinde Solothurn. Im Februar 2027 hört er auf. Sein Nachfolger wird Ruedi Blöchlinger (Mitte). Er setzte sich in der Wahl gegen Martin Graf (FDP) durch – deutlich mit 508 gegen 361 Stimmen.

Legende: In der Verenaschlucht, etwas ausserhalb der Stadt Solothurn, lebt seit Jahrhunderten ein Einsiedler oder eine Einsiedlerin. Das malerische Gebiet ist beliebt für Ausflüge. SRF

Die Bürgergemeinde ist eine grosse Grundbesitzerin in der Region Solothurn. Ihr gehört etwa die Verenaschlucht mit der Einsiedelei. Daneben betreibt sie Altersheime oder ein Weingut und ist in das Wisent-Projekt im Thal involviert.