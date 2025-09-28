Im Kanton St. Gallen gibt es in verschiedenen Gemeinden Abstimmungen oder Wahlen. Eine Auswahl.

Resultate aus St. Galler Gemeinden von A bis Z

Balgach

Die Stimmberechtigten haben dem Kredit von rund 9.5 Millionen Franken für einen neuen Werkhof zugestimmt – mit deutlichem Mehr von fast 80 Prozent.

Buchs

Die Stimmbevölkerung lehnt den Nachtragskredit von 225'000 Franken für die teurere «Farbbach»-Renaturierung mit 1600 zu 1200 Stimmen ab.

Diepoldsau

Das Nebengebäude des Zentrums Rheinauen wird ins Finanzvermögen der Gemeinde überführt, um Abschreibekosten zu senken. Die Bevölkerung stimmte dem mit 1500 zu 300 Stimmen klar zu.

Eschenbach

Die Stimmbevölkerung stimmt über einen Kredit von 7.1 Millionen Franken für ein neues Feuerwehrgebäude ab.

Kirchberg

Dominique Dupont (Mitte) ist mit 1800 von knapp 2000 Stimmen zur neuen Schulpräsidentin gewählt worden. Der bisherige Amtsinhaber Urs Heuberger ist zurückgetreten, weil er die Wohnsitzpflicht nicht erfüllte.

Mörschwil

Zur Abstimmung kommt der Neubau einer Kindertagesstätte für 5.7 Millionen Franken.

Rebstein

Eine Initiative verlangt die Schaffung einer gemeindeeigenen Kindertagesstätte.

Sevelen

Die Liegenschaft «Drei Könige» im Dorfzentrum wird umgebaut und neu genutzt. Das 25.5-Millionen-Projekt erhielt mit 760 zu 626 Stimmen grünes Licht.

St. Margrethen

Die Rheintaler Gemeinde sucht einen neuen Präsidenten. Zur Wahl stellen sich vier Kandidaten: Patrick Bollhalder (parteilos), Armin Hanselmann (SP), Alexander Herzog (FDP) und Andreas Trösch (parteilos).

Waldkirch

Der Gemeinderat ist wieder komplett: bis 2028 sind Thomas Düring (Mitte) mit über 1000 Stimmen und Rebecca Siller (Mitte) mit 845 Stimmen gewählt worden.

Wartau

Die Gemeinde kauft für 940'000 Franken eine Liegenschaft im Dorfkern von Weite zur Schulhauserweiterung. Der Kredit wurde mit fast 900 zu 680 Stimmen bewilligt.