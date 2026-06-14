Im Kanton Thurgau fanden diverse kommunale Abstimmungen und Wahlen statt. Hier finden Sie die wichtigsten Ergebnisse. Die Ergebnisse sind nach Gemeinden alphabetisch geordnet. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

Arbon

Das erste Budget für das Jahr 2026 wurde im November abgelehnt. Nun wurde das Buget, inklusive Steuersenkung, deutlich angenommen.

Frauenfeld

Frauenfeld kann das Casino sanieren. Das Stimmvolk hat dem Gesamtkredit von 19.5 Millionen Franken deutlich zugestimmt. 77.6 Prozent der Stimmenden unterstützt das abgespeckte Vorhaben. Der Stadtrat hatte für die Sanierung ursprünglich 27.6 Millionen Franken beantragt.

Kreuzlingen

Die knapp 50 Millionen Franken für einen Stadthaus-Neubau und die Sanierung der bestehenden Liegenschaften wurden angenommen. Das Projekt hat eine lange Vorgeschichte: Schon 2016 war ein neues Stadthaus Thema. Nach diversen Beschwerden und Verzögerungen kippte die Stimmbevölkerung 2021 das damalige Projekt überraschend.

Romanshorn

Die Stimmbevölkerung sagt Ja zur Neugestaltung der Hafenpromenade und dem Bau einer öffentlichen Tiefgarage am Hafen. Das Gebiet soll weitgehend autofrei werden. Autoposer sollen von der Promenade verschwinden. Der Bau der Tiefgarage ist allerdings an das geplante Hafenhotel der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG gekoppelt und wir nur realisiert, sollte auch dieses irgendwann gebaut werden.