Neben dem Energiegesetz stimmen die Urnerinnen und Urner am 22. Oktober auch noch über vier weitere Vorlagen ab:

Totalrevision Datenschutzgesetz: Das Datenschutzrecht von 1994 soll den aktuellen Bedürfnissen und den internationalen Standards angepasst werden. Alle Parteien haben die Ja-Parole beschlossen.

Teilrevision Gesetz über die Urner Kantonalbank: Das Gesetz soll an die neuen Anforderungen der FINMA angepasst werden. Zudem soll die Mehrheit der Mitglieder des Bankrats im Kanton Uri wohnhaft sein müssen. Alle Parteien haben die Ja-Parole beschlosssen.

Beiträge an ärztliche Weiterbildung: Uri soll der Interkantonalen Vereinbarung über die Beiträge für die ärztliche Weiterbildung beitreten. Laut Regierung wird der Kanton jährlich zwar gut 400'000 Franken in einen Ausgleichsfonds zahlen müssen zugunsten von Kantonen, deren Spitäler mehr Ärztinnen und Ärzte ausbilden – dafür stehe Uri auch in Zukunft genügend ärztliches Personal zur Verfügung. Auch hier sind alle Parteien dafür.

Fussgängertunnel am Weg der Schweiz: Auf dem Abschnitt Bauen-Isleten, wo sich immer wieder Felsstürze ereignen, soll der Wanderweg einen 167 Meter langen Fussgängertunnel bekommen. Zudem soll der Autotunnel, durch den der Wanderweg heute verläuft, gesichert werden. Kostenpunkt: 1.7 Millionen Franken. CVP/Die Mitte, SVP und die Grünen sind dafür, FDP und SP lehnen die Vorlage ab.