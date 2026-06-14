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Abstimmungen live Dettling: «Die Städte haben das Land gebodigt»

Autoren: 

14.06.2026, 10:30

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Themen in diesem Liveticker

  • SRF-Korrespondent: «EU wird Initiative schnell vergessen»
  • SVP-Nationalrat Matter kritisiert Bundesrat Beat Jans
  • SH: Weg frei für grösstes Hallensportzentrum der Schweiz
  • Visper Sägematte-Projekt scheitert an Urne deutlich
  • Klares Ja zum Gebäudekauf für das Kantonsgericht Luzern
  • Zuger Stimmvolk legt den Grundstein für den Umbau der Metalli
  • Hochrechnungen sorgen für erste Jubelszenen
  • SP-Co-Präsident Wermuth: «Nase voll von Spalterei»
  • Golder: «Zusammenwirken von moderater Mitte und Links»
  • Zivildienstgesetz: GLP-Nationalrat Hässig zeigt sich enttäuscht

Abstimmungsdossier

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Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.

SRF 4 News, 14.06.2026, 6 Uhr

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