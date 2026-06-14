- Auf eidgenössischer Ebene hat das Volk über die Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz» und über eine Änderung beim Zivildienstgesetz abgestimmt. Die SVP-Initiative scheitert am Ständemehr und wird mit 54.8 Prozent abgelehnt, das Zivildienstgesetz wird mit 52.5 Prozent angenommen.
- Bei der sogenannten Nachhaltigkeitsinitiative der SVP zeigt sich ein deutlicher Stadt-Land-Graben.
- Im Kanton Graubünden wird die SVP stärkste Kraft im Parlament, die SVP kehrt nach 18 Jahren zudem in die Bündner Regierung zurück. In Glarner Landrat gewinnt die SVP sechs Sitze, und im Kanton Basel-Landschaft ist die SVP wieder zurück in der Regierung.
- Verfolgen Sie hier das «Abstimmungsstudio» auf SRF 1.
Themen in diesem Liveticker
- Knappes Ende des kurzen Abstimmungssonntags – oder gibt’s Fragen?
- Die Analyse zum Zivildienstgesetz
- Überdurchschnittlich hohe Stimmbeteiligung
- SVP mit sechs neuen Sitzen im Glarner Landrat
- Die Schlussresultate sind da!
- Jubel und Enttäuschung – die Reaktionen
- Steuerabzüge für Krankenkassenprämien steigen im Kanton Zürich
- Von der Leyen: «Das Schweizer Volk hat entschieden»
- Kanton Genf für Lockerung der Ladenöffnungszeiten
- SP, Mitte, FDP und SVP: Parteispitzen äussern sich zu Resultaten
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.