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Das war der Abstimmungssonntag Nein zu «Keine 10-Mio-Schweiz» – der Liveticker zum Nachlesen

Autoren: 

14.06.2026, 10:30

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Themen in diesem Liveticker

  • Knappes Ende des kurzen Abstimmungssonntags – oder gibt’s Fragen?
  • Die Analyse zum Zivildienstgesetz
  • Überdurchschnittlich hohe Stimmbeteiligung
  • SVP mit sechs neuen Sitzen im Glarner Landrat
  • Die Schlussresultate sind da!
  • Jubel und Enttäuschung – die Reaktionen
  • Steuerabzüge für Krankenkassenprämien steigen im Kanton Zürich
  • Von der Leyen: «Das Schweizer Volk hat entschieden»
  • Kanton Genf für Lockerung der Ladenöffnungszeiten
  • SP, Mitte, FDP und SVP: Parteispitzen äussern sich zu Resultaten

Abstimmungsdossier

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Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.

SRF 4 News, 14.06.2026, 6 Uhr

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