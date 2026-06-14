Knappes Ende des kurzen Abstimmungssonntags – oder gibt’s Fragen?

Die Analyse zum Zivildienstgesetz

Überdurchschnittlich hohe Stimmbeteiligung

SVP mit sechs neuen Sitzen im Glarner Landrat

Die Schlussresultate sind da!

Jubel und Enttäuschung – die Reaktionen

Steuerabzüge für Krankenkassenprämien steigen im Kanton Zürich

Von der Leyen: «Das Schweizer Volk hat entschieden»

Kanton Genf für Lockerung der Ladenöffnungszeiten