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Abstimmungen live «Keine 10-Mio-Schweiz» öffnet Stadt-Land-Graben

Autoren: 

14.06.2026, 10:30

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Themen in diesem Liveticker

  • ZH: «Die drei Wohninitiativen sind am Blockdenken zerschellt»
  • Zürcher Stimmbevölkerung verwirft wohl Wohninitiativen
  • Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz» scheitert am Ständemehr
  • Tessin nimmt Neutralisierung von Immobilien-Schätzwerten an
  • Nidwalden senkt Steuersätze für Spitzeneinkommen
  • «Keine 10-Mio-Schweiz» öffnet Stadt-Land-Graben
  • Mitte: Signal der Bevölkerung ernst nehmen
  • Erleichterung bei Arbeitgebern und Arbeitnehmendenverbänden
  • Grünliberale: Konkrete Lösungen statt Abschottung
  • Die Waadt verankert den Mindestlohn in ihrer Verfassung

Abstimmungsdossier

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Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.

SRF 4 News, 14.06.2026, 6 Uhr

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