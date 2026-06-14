- Auf eidgenössischer Ebene entscheidet das Volk einerseits über eine Änderung beim Zivildienstgesetz, andererseits über die Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz».
- Die SVP-Initiative scheitert am Ständemehr, beim Zivildienstgesetz sagen gemäss Hochrechnung 53 Prozent Ja.
- Bei der sogenannten Nachhaltigkeitsinitiative der SVP zeigt sich ein deutlicher Stadt-Land-Graben.
- Im Kanton Graubünden kommt es zu einer Gesamterneuerungswahl. In Glarus wird der Landrat neu gewählt und im Kanton Basel-Landschaft ist eine Ersatzwahl in die Regierung anberaumt.
- Weiter sind in diversen Regionen Abstimmungen zu kantonalen und kommunalen Vorlagen anberaumt.
- Verfolgen Sie hier das «Abstimmungsstudio» auf SRF 1.
Themen in diesem Liveticker
- ZH: «Die drei Wohninitiativen sind am Blockdenken zerschellt»
- Zürcher Stimmbevölkerung verwirft wohl Wohninitiativen
- Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz» scheitert am Ständemehr
- Tessin nimmt Neutralisierung von Immobilien-Schätzwerten an
- Nidwalden senkt Steuersätze für Spitzeneinkommen
- «Keine 10-Mio-Schweiz» öffnet Stadt-Land-Graben
- Mitte: Signal der Bevölkerung ernst nehmen
- Erleichterung bei Arbeitgebern und Arbeitnehmendenverbänden
- Grünliberale: Konkrete Lösungen statt Abschottung
- Die Waadt verankert den Mindestlohn in ihrer Verfassung
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.