SVP mit sechs neuen Sitzen im Glarner Landrat

Die Schlussresultate sind da!

Jubel und Enttäuschung – die Reaktionen

Steuerabzüge für Krankenkassenprämien steigen im Kanton Zürich

Von der Leyen: «Das Schweizer Volk hat entschieden»

Kanton Genf für Lockerung der Ladenöffnungszeiten

SP, Mitte, FDP und SVP: Parteispitzen äussern sich zu Resultaten

Parmelin zu Zivildienstgesetz

Wie umgehen mit dem teils aggressiven Abstimmungskampf?