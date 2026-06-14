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Abstimmungen live Nein zu «Keine 10-Mio-Schweiz», Zivildienstgesetz angenommen

Autoren: 

14.06.2026, 10:30

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Themen in diesem Liveticker

  • SVP mit sechs neuen Sitzen im Glarner Landrat
  • Die Schlussresultate sind da!
  • Jubel und Enttäuschung – die Reaktionen
  • Steuerabzüge für Krankenkassenprämien steigen im Kanton Zürich
  • Von der Leyen: «Das Schweizer Volk hat entschieden»
  • Kanton Genf für Lockerung der Ladenöffnungszeiten
  • SP, Mitte, FDP und SVP: Parteispitzen äussern sich zu Resultaten
  • Parmelin zu Zivildienstgesetz
  • Wie umgehen mit dem teils aggressiven Abstimmungskampf?
  • Wo besteht Handlungsbedarf?

Abstimmungsdossier

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Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.

SRF 4 News, 14.06.2026, 6 Uhr

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