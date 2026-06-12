Die Dauercamper am Schützenweiher haben die Abstimmung erwirkt und werden vom Stimmvolk gestützt. Der Kredit über 6.9 Millionen Franken wird abgelehnt. Die Vorlage des Stadtrats, die eine umfassende Modernisierung und touristische Neuausrichtung vorsah, ist damit vom Tisch.

Das Projekt war sehr umstritten, das Resultat ist relativ knapp: 53.2 Prozent der Stimmenden lehnt die Vorlage des Stadtrats ab, nur die Altstadt nahm sie an. Es ging nicht nur um eine bauliche Erneuerung, sondern um eine Grundsatzfrage: Soll der Campingplatz künftig stärker touristisch genutzt werden – oder weiterhin Raum für alternative Wohnformen bieten?

Es ist unklar, wie es mit den Dauercampern weitergeht

Das Referendum gegen die Vorlage war vor allem von der IG Camping und linken Parteien getragen worden. Sie hatten vor den sozialen Folgen gewarnt, weil rund 60 Dauercamperinnen und Dauercamper ihren Platz verloren hätten. Die Gegner des Projekts argumentierten im Abstimmungskampf, dass der Sanierungsbedarf zwar bestehe, die Pläne des Stadtrates aber zu weit gingen. Insbesondere die Verdrängung von Menschen, die teilweise seit Jahren am Schützenweiher leben, sei nicht akzeptabel.

Rückschlag für den Stadtrat

Der Zustand des Campingplatzes am Schützenweiher ist schlecht. Eröffnet worden ist er in den 1950er Jahren, saniert wurde er bisher nur oberflächlich. Der Stadtrat wollte ihn darum für knapp sieben Millionen Franken sanieren. Zudem, so der Stadtrat weiter, sei das Dauercamping in einer Erholungszone rechtlich problematisch.



Legende: Die Stimmbevölkerung sagt Nein zur Sanierung des Campingplatzes am Schützenweiher. SRF/Peter Schürmann

Dauerhaftes Wohnen ist dort nicht erlaubt. Der Stadtrat duldete dies «aus Gründen der Verhältnismässigkeit». Neu hätte der TCS den Campingplatz betrieben.

Wie es mit den Dauercamperinnen und Dauercampern nun weiter geht, ist offen. Der Stadtrat dürfte gezwungen sein, eine neue Lösung zu erarbeiten. Denkbar ist ein angepasstes Projekt oder kleinere, etappierte Massnahmen. Zwar wird der Campingplatz vorerst nicht neu gebaut, doch die Nutzung als dauerhafter Wohnort bleibt umstritten.

Eine Mehrheit des Stadtparlaments war für die Sanierung.

Campingplatz am Schützenweiher Winterthur: Verpflichtungskredit von 6.9 Millionen Franken JA 46.8% 18'908 Stimmen

NEIN 53.2% 21'492 Stimmen

Erholungsgebiet Rosenberg Winterthur: Neuerschliessung und Strassenverlegung, Verpflichtungskredit von 3.16 Millionen Franken JA 59.2% 23'854 Stimmen

NEIN 40.8% 16'459 Stimmen

Abwasserreinigungsanlage: Ausbau und Erneuerung Winterthur: Verpflichtungskredit von 276 Millionen Franken JA 92.3% 38'517 Stimmen

NEIN 7.7% 3'222 Stimmen