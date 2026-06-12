Das Projekt war sehr umstritten, das Resultat ist relativ knapp: 53.2 Prozent der Stimmenden lehnt die Vorlage des Stadtrats ab, nur die Altstadt nahm sie an. Es ging nicht nur um eine bauliche Erneuerung, sondern um eine Grundsatzfrage: Soll der Campingplatz künftig stärker touristisch genutzt werden – oder weiterhin Raum für alternative Wohnformen bieten?
Es ist unklar, wie es mit den Dauercampern weitergeht
Das Referendum gegen die Vorlage war vor allem von der IG Camping und linken Parteien getragen worden. Sie hatten vor den sozialen Folgen gewarnt, weil rund 60 Dauercamperinnen und Dauercamper ihren Platz verloren hätten. Die Gegner des Projekts argumentierten im Abstimmungskampf, dass der Sanierungsbedarf zwar bestehe, die Pläne des Stadtrates aber zu weit gingen. Insbesondere die Verdrängung von Menschen, die teilweise seit Jahren am Schützenweiher leben, sei nicht akzeptabel.
Rückschlag für den Stadtrat
Der Zustand des Campingplatzes am Schützenweiher ist schlecht. Eröffnet worden ist er in den 1950er Jahren, saniert wurde er bisher nur oberflächlich. Der Stadtrat wollte ihn darum für knapp sieben Millionen Franken sanieren. Zudem, so der Stadtrat weiter, sei das Dauercamping in einer Erholungszone rechtlich problematisch.
Dauerhaftes Wohnen ist dort nicht erlaubt. Der Stadtrat duldete dies «aus Gründen der Verhältnismässigkeit». Neu hätte der TCS den Campingplatz betrieben.
Wie es mit den Dauercamperinnen und Dauercampern nun weiter geht, ist offen. Der Stadtrat dürfte gezwungen sein, eine neue Lösung zu erarbeiten. Denkbar ist ein angepasstes Projekt oder kleinere, etappierte Massnahmen. Zwar wird der Campingplatz vorerst nicht neu gebaut, doch die Nutzung als dauerhafter Wohnort bleibt umstritten.
Eine Mehrheit des Stadtparlaments war für die Sanierung.
Campingplatz am Schützenweiher
Winterthur: Verpflichtungskredit von 6.9 Millionen Franken
-
JA
46.8%
18'908 Stimmen
-
NEIN
53.2%
21'492 Stimmen
Erholungsgebiet Rosenberg
Winterthur: Neuerschliessung und Strassenverlegung, Verpflichtungskredit von 3.16 Millionen Franken
-
JA
59.2%
23'854 Stimmen
-
NEIN
40.8%
16'459 Stimmen
Abwasserreinigungsanlage: Ausbau und Erneuerung
Winterthur: Verpflichtungskredit von 276 Millionen Franken
-
JA
92.3%
38'517 Stimmen
-
NEIN
7.7%
3'222 Stimmen
Weitere Abstimmung in der Stadt Winterthur
Ja zu Ausbau und Erneuerung der Abwasserreinigungsanlage
Die Stimmbevölkerung einen Kredit in der Höhe von 276 Millionen Franken, um die Winterthurer Abwasserreinigungsanlage (ARA) zu erneuern mit über 92 Proezent J-Stimmen sehr deutlich angenommen. Eine zusätzliche Reinigungsstufe soll Mikroverunreinigungen entfernen und die biologische Reinigung soll ausgebaut werden. Damit soll die Anlage auf den technisch neusten Stand gebracht werden. Die Gewässer sollen dadurch besser geschützt werden.