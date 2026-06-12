Die Dauercamper am Schützenweiher haben die Abstimmung erwirkt – nun entscheidet das Stimmvolk über ihr Zuhause.

Der Zustand des Campingplatzes am Schützenweiher ist schlecht. Eröffnet worden ist er in den 1950er Jahren, saniert wurde er bisher nur oberflächlich.

Der Stadtrat von Winterthur will ihn deshalb erneuern. Knapp 7 Millionen Franken kostet der Neubau. Neu würde der TCS den Campingplatz betreiben. Eine Strasse soll das Erholungsgebiet neu erschliessen – für gut 3 Millionen Franken.

Über 600 Unterschriften gesammelt

Gegen beide Vorlagen ist ein Referendum zustande gekommen. Widerstand gab es, weil rund 60 Dauercamperinnen und Dauercamper ihr Zuhause verlieren würden. Sie sammelten je über 600 Unterschriften.

Legende: Die Stimmbevölkerung entscheidet darüber, wie es auf dem Campingplatz am Schützenweiher weiter geht. SRF/Peter Schürmann

Der Campingplatz am Schützenweiher befindet sich allerdings in der Erholungszone. Dauerhaftes Wohnen ist dort nicht erlaubt. Der Stadtrat duldete dies «aus Gründen der Verhältnismässigkeit». Deshalb würde ein Nein der Stimmberechtigten also nicht heissen, dass die Dauercamperinnen und Dauercamper bleiben dürften.

Eine Mehrheit des Stadtparlaments war für die Sanierung.