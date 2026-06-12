Der Zustand des Campingplatzes am Schützenweiher ist schlecht. Eröffnet worden ist er in den 1950er Jahren, saniert wurde er bisher nur oberflächlich.
Der Stadtrat von Winterthur will ihn deshalb erneuern. Knapp 7 Millionen Franken kostet der Neubau. Neu würde der TCS den Campingplatz betreiben. Eine Strasse soll das Erholungsgebiet neu erschliessen – für gut 3 Millionen Franken.
Über 600 Unterschriften gesammelt
Gegen beide Vorlagen ist ein Referendum zustande gekommen. Widerstand gab es, weil rund 60 Dauercamperinnen und Dauercamper ihr Zuhause verlieren würden. Sie sammelten je über 600 Unterschriften.
Der Campingplatz am Schützenweiher befindet sich allerdings in der Erholungszone. Dauerhaftes Wohnen ist dort nicht erlaubt. Der Stadtrat duldete dies «aus Gründen der Verhältnismässigkeit». Deshalb würde ein Nein der Stimmberechtigten also nicht heissen, dass die Dauercamperinnen und Dauercamper bleiben dürften.
Eine Mehrheit des Stadtparlaments war für die Sanierung.
Weitere Abstimmung in der Stadt Winterthur
Ausbau und Erneuerung der Abwasserreinigungsanlage
Die Stimmbevölkerung entscheidet über einen Kredit in der Höhe von 276 Millionen Franken, um die Winterthurer Abwasserreinigungsanlage (ARA) zu erneuern. Eine zusätzliche Reinigungsstufe soll Mikroverunreinigungen entfernen und die biologische Reinigung soll ausgebaut werden. Damit soll die Anlage auf den technisch neusten Stand gebracht werden. Die Gewässer sollen dadurch besser geschützt werden.