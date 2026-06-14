In der Zentralschweiz wird auch in Gemeinden abgestimmt und gewählt. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Luzern

Hohenrain: Der parteilose Domenico Casu folgt als Gemeindepräsident auf Alfons Knüsel von der Mitte. René Feldbauer von der SVP unterliegt.

Weggis: Das Lido-Hallenbad in Weggis kann erneuert werden. Das Stimmvolk hat den Kredit von 11.5 Millionen Franken genehmigt.

Uri

Erstfeld: Die Stimmbevölkerung hat über zwei Baukredite abgestimmt. Ein Kredit über 9.3 Millionen für den Neubau des Schulhauses Linden wurde angenommen. Der zweite Kredit über 11.4 Millionen Franken für ein neues Mehrzweckgebäude Schlossberg wurde abgelehnt.