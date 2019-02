Die Basler Stimmbevölkerung sagt klar Ja mit 79 Prozent zur Steuervorlage 17

Die Umgestaltung der St. Alban-Vorstadt wird knapp angenommen mit 51,2 Prozent

Ausgezählt sind bei beiden Vorlagen die brieflich Stimmenden. Weil diese den grössten Teil aller Stimmen ausmachen, wird sich am Schlussresultat nicht mehr viel ändern.

Basel-Stadt passt sein Steuergesetz an die neuen Richtlinien des Bundes an – an die Steuervorlage 17. Der Grund: der Bund will auf Druck der EU gewisse Steuerprivilegien für sogenannte Statusgesellschaften streichen. Um diese vom Abwandern abzuhalten, gibt es neue Privilegien.

Allgemein wird der Gewinnsteuersatz in Basel-Stadt für Unternehmen nun von 22 auf 13 Prozent gesenkt. Firmen, die Forschung betreiben, kommen neu dank «Patentbox»-Rabatten gar auf minimal 11 Prozent.

Breit abgestützter Kompromiss

Auch die Bevölkerung profitiert von der Steuervorlage 17: von Einkommenssteuersenkungen, Kinderzulagen und Prämienverbilligungen. Widerstand gegen die Steuervorlage der Basler Finanzdirektorin Eva Herzog (SP) gab es nur von der linksaussen Partei «Basta!», linken Jungparteien und Gewerkschaften.

Herzog ist denn auch hoch erfreut über das klare Ja der Basler Stimmbevölkerung. «Dies ist ein klassischer Kompromiss, an dem praktisch alle Parteien beteiligt waren. Dieser ist ausgewogen und bringt für Unternehmen und Bevölkerung Vorteile.»

Knappes Ja zur Umgestaltung der St. Alban Vorstadt

In einer zweiten Abstimmung haben die Basler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Umgestaltung der St. Alban-Vorstadt für 3,12 Mio. Franken entschieden. Mit 51,2 Prozent bei den brieflich Stimmenden fällt dieses Resultat jedoch knapp aus.

Im vorderen Teil der St. Alban-Vorstadt gibt es nun eine neue Begegnungszone, in der Fussgänger Vortritt haben und die Trottoirs verschwinden.

Der Basler Baudirektor Hans-Peter Wessels (SP) freut sich über das Resultat. Er betont, dass eine solche Umgestaltung insbesondere für die schwächsten Verkehrsteilnehmer wie Fussgänger und Velofahrer Vorteile hat. Man werde nun in den nächsten Monaten mit Anwohnerinnen und Anwohnern das konkrete Projekt ausarbeiten.

Enttäuscht ist hingegen Anwohner Lukas Linder, der die Federführung beim Referendum hatte. «Es ist schade, dass wir die Leute nicht überzeugen konnten», sagt Linder. Dass das Resultat sehr knapp ausfällt, sei frustrierend.