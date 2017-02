Die Stadtzürcher Stimmberechtigten haben die Initiative «Faires Wahlrecht für Züri» deutlich abgelehnt. Kein einziger Stadtkreis sprach sich für das Anliegen der Kleinparteien aus.

Alle Zürcher Stadtkreise sagten deutlich Nein zur Initiative . Der Nein-Anteil betrug 61,7 Prozent.

. Der Nein-Anteil betrug 61,7 Prozent. Am klarsten war die Ablehnung in den Kreisen 1 und 2 mit 64,1 Prozent .

. Auch der Kreis 9, die Hochburg der EVP in der Stadt Zürich, sagte deutlich Nein, mit 61 Prozent.

« Wir kämpfen weiter, manchmal braucht es mehrere Anläufe. » Ernst Danner

EVP-Präsident Stadt Zürich

Die Kleinparteien EVP, BDP, EDU und die Piraten wollten die heutige Fünf-Prozent-Hürde abschaffen. Denn die letzten Wahlen in der Stadt Zürich hatten die Konsequenzen der Hürde deutlich gezeigt. Die EVP erlangte in einem Kreis 4,98 Prozent der Stimmen, verpasste damit die Fünf-Prozent-Hürde und verlor alle ihre Sitze.

«Wir sind enttäuscht», sagt deshalb Ernst Danner, EVP-Präsident der Stadt Zürich. «Wir haben gehofft, dass die Bevölkerung Verständnis hat.» So werde die Macht der grossen Parteien zementiert. Aufgeben will die EVP nicht. «Wir sind überzeugt, diese Ungerechtigkeiten müssen beseitigt werden, auch wenn es mehrere Anläufe braucht.»

« Ohne die Hürde wäre es im Stadtparlament schwierig geworden. » Davy Graf

SP-Fraktionschef im Zürcher Gemeinderat

Die grossen Parteien – SP, SVP und FDP – sprachen sich gegen die Initiative aus. Mit Kleinstparteien werde die Arbeit im Stadtparlament komplizierter und die Effizienz leide, sagen sie.

Davy Graf (SP) ist deshalb erleichtert. «Es ging um die Funktionsfähigkeit des Gemeinderates», sagt er. Ohne die Hürde hätten die kleinen Parteien zu viel Einfluss erhalten: «Sie hätten mit ihrem geringen Wähleranteil plötzlich Abstimmungen entscheiden können.»

Grosse Unterstützung für die SIP

79,4 Prozent der Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher sagten Ja zur gesetzlichen Grundlage für die SIP.

der Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher sagten zur gesetzlichen Grundlage für die SIP. Auch die SVP-Hochburg Kreis 12 und die AL-Hochburg 4+5 stimmten mit über 75 Prozent zu. AL und SVP hatten sich gegen die Vorlage ausgesprochen.

Die grösste Unterstützung gab es im Kreis 3 mit 80,5 Prozent.

Die Stimmbevölkerung musste über eine gesetzliche Grundlage für die städtische SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention) entscheiden.

Unbestritten war der Kredit für das Schulhaus Pfingstweid im Escher-Wyss-Quartier. Der betroffene Wahlkreis sagte hier mit überwältigenden 90,6 Prozent Ja.