Sollen Konflikte zwischen der Bundesverfassung und internationalen Verträgen auf eine neue Art gelöst werden? Darüber entscheidet das Stimmvolk bei der Selbstbestimmungs-Initiative der SVP. Weiter entscheiden die Stimmberechtigten in einem Referendum, wie weit die Überwachung von Sozialversicherten gehen darf. Die letzte Vorlage auf eidgenössischer Ebene ist die Hornkuh-Initiative. Hier entscheiden Volk und Stände, ob Bauern dazu aufgemuntert werden sollen, ihren Kühen und Ziegen die Hörner zu belassen.

Urnengänge in Kantonen und Gemeinden

In acht Kantonen wird zudem über verschiedene Sachgeschäfte abgestimmt. So entscheidet beispielsweise der Kanton Aargau über mehr finanzielle Mittel für den Wald oder der Kanton Bern über die Kosten der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender. Im Bündnerland stehen zwei Initiativen zu Bildungsfragen an.

Auf kommunaler Ebene wird in Zürich im dritten Anlauf über den Bau eines Fussballstadions abgestimmt. In Thun und Moutier kommt es zu Gesamterneuerungswahlen von Stadtregierung und Stadtparlament.

Umfassend, kompakt, aktuell Im Abstimmungsspecial und in der App von SRF News finden Sie News, Analysen und Reaktionen zu den drei eidgenössischen Vorlagen, alle kantonalen Urnengänge und die wichtigsten Sachgeschäfte in den Gemeinden.

Berichterstattung in TV und Radio

Das Abstimmungsstudio auf SRF 1 liefert ab 12.00 Uhr Trends, Hochrechnungen, Resultate, Analysen und Reaktionen. Ab 16.00 Uhr finden die Roundtable-Gespräche mit Gewinnern und Verlierern statt.

Um 17.00 Uhr diskutieren die Parteipräsidenten die Abstimmungsergebnisse und um 18.15 Uhr folgen die Reaktionen aus dem Bundesrat sowie eine Übersicht der Urnengänge aus den Regionen.

Die Abstimmungssendung moderiert Urs Leuthard, die Präsidentenrunde Nathalie Christen. Die Trends und Hochrechnungen analysiert Politikwissenschaftler Lukas Golder vom Institut gfs.bern.

Legende: Durch das Abstimmungsstudio führt Urs Leuthard (links). Lukas Golder vom Forschungsinstitut gfs.bern analysiert dann die Resultate. SRF

Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News berichten ab 12.00 Uhr über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen sowie die Urnengänge in Kantonen und Gemeinden. In der Spezialsendung kommen Vertreter der politischen Parteien zu Wort. Um 17.00 Uhr findet die Präsidentenrunde statt. Ab 18.00 Uhr folgen im «Echo der Zeit» die Reaktion des Bundesrats, die wichtigsten Stellungnahmen, Interviews und Analysen.

Die Regionaljournale von Radio SRF berichten um 12.00 und ab 13.00 Uhr halbstündlich über die Resultate in den Kantonen und Gemeinden – mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Resultate und Reaktionen in der jeweiligen Hauptausgabe um 17.30 Uhr.

Abstimmungsservice online

SRF News berichtet ab 11.00 Uhr auf www.srf.ch/abstimmungen über die neusten Trends, aktuellsten Resultate, Hochrechnungen und Reaktionen. Sämtliche kantonale und auch wichtige kommunale Ergebnisse sind ebenfalls online abrufbar. Die wichtigsten Entscheide auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene werden in einem Liveticker vermeldet.

Video- und Audiobeiträge runden das Angebot ab. Und die Abstimmungssendungen von Radio und Fernsehen sind als Livestream im Internet abrufbar. Exklusiv online gestreamt wird die Medienkonferenz des Bundesrates zu den eidgenössischen Abstimmungen.

Das gesamte Angebot erhalten Sie auch in der SRF News App (App Store bei iTunes, Link öffnet in einem neuen Fenster und Google Play Store>)., Link öffnet in einem neuen Fenster

In den sozialen Medien liefert SRF ebenfalls einen umfassenden Service. SRF publiziert auf Twitter via @srfnews, Link öffnet in einem neuen Fenster und auf Facebook, Link öffnet in einem neuen Fenster jeweils die neusten Resultate. Interessierte können sich mit dem Hashtag #abst18, Link öffnet in einem neuen Fenster an der Abstimmungssendung beteiligen.