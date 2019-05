Das Stimmvolk hat auf eidgenössischer Ebene über zwei fakultative Referenden zu befinden. Zum einen geht es darum, ob die Schweiz eine international konforme und wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung erhält und gleichzeitig die Altersvorsorge zum Teil gesichert wird. Zum anderen muss die Stimmbevölkerung entscheiden, ob sie die neue EU-Waffenrichtlinie übernehmen will. Anderenfalls droht der Schweiz der Ausschluss aus dem EU-Schengen-Raum.

Urnengänge in Kantonen und Gemeinden

Weiter wird in 15 Kantonen über 27 Sachgeschäfte entschieden. So stimmen die Basler beispielsweise ab, ob das Ozeanium vom Basler Zoo gebaut wird, oder die Bündner müssen über eine Sonderjagd-Initiative befinden. Im Kanton Bern geht es wohl um eine wegweisende Abstimmung zum Sozialhilfegesetz.

In St. Gallen und in Luzern wird die Bevölkerung zu den Wahlurnen gerufen. In beiden Kantonen stehen zweite Wahlgänge an. In St. Gallen ist es eine Ersatzwahl für den Ständerat in Bern, in Luzern muss die Kantonsregierung komplettiert werden.

Auf kommunaler Ebene wird zum Beispiel im Knonaueramt über die Zukunft des Spitals Affoltern entschieden. Im Bezirk Einsiedeln geht es um die Skisprungschanze und in der Leuchtenstadt Luzern um eine unterirdische Velostation.

