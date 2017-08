Zum Schluss der «Arena» will Jonas Projer von seinen Gästen wissen, welche Erinnerungen sie an den ersten Schultag haben.

«Arena»: Die letzte Frage 2:07 min, vom 25.8.2017

Die einen nennen die Initiative zu Ernährungssicherheit der Schweiz einen Meilenstein, die anderen einen Rorschach-Test für Agrarpolitiker. So richtig dagegen will indes niemand sein.

Die letzte Frage von Moderator Jonas Projer an seine Gäste hat diese spezielle Konstellation umschifft – mit einer ziemlich themafernen Frage. Die Ferien sind zu Ende, das neue Schuljahr beginnt, was ist die erste Erinnerung der Gäste an diesen denkwürdigen Tag?

Eine Zusammenfassung der gesamten «Arena» lesen Sie hier.