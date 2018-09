Die heutige Landwirtschaftspolitik ist der Weg in die Zukunft, ist Landwirtschaftsminister Schneider-Ammann überzeugt.

Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann spricht vor den Medien von einem «klaren Zeichen der Unterstützung» für die heutige Landwirtschaftspolitik in der Schweiz. Das sei der Weg in die Zukunft, welchen Bundesrat und Parlament vor einigen Jahren eingeschlagen hätten.

Die Landwirtschaft sei bereits stark am Tierwohl und an der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dieser Weg sei auch der Weg hin zu einer Landwirtschaft, die unternehmerischer sei, von unnötiger Bürokratie befreit und am Markt orientiert.

Rad nicht zurückdrehen

Das Abstimmungsresultat sei auch Ausdruck der Zufriedenheit der Konsumenten, sagte Schneider-Ammann. In der Schweiz stünden uns qualitativ hochwertige Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung.

Ein Ja hätte dies seiner Meinung nach gefährdet, es hätte zu mehr staatlichen Eingriffen, einer geringeren Auswahl und höheren Kosten und Preisen geführt. Er sei froh, dass die Bevölkerung das Rad der Zeit nicht zurückdrehen wolle, sagte Schneider-Ammann.