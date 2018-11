SRF News: Können Observationen aus Sicht des Bundesamtes für Sozialversicherungen auch schaden?

Rolf Camenzind, Sprecher des BSV: Sozialversicherungen sind verpflichtet, abzuklären, ob eine Leistung rechtmässig ausgerichtet wird. Leider gibt es immer wieder Fälle, in denen versucht wird, mit falschen Angaben eine Leistung zu bekommen. In diesen Fällen wird eine Observation durchgeführt, um herauszufinden, was wirklich wahr ist. Solche Observationen sind unangenehm für die Betroffenen, aber die Versicherungen sind verpflichtet, diese Abklärung zu machen.

Im IV-Bereich betrage die Aufklärungsquote rund 50 Prozent, steht im Abstimmungsbüchlein. Also in etwa 50 Prozent der Fälle werden Personen beobachtet, die sie sich nichts zuschulden haben kommen lassen. Sind 50 Prozent genug?

In den letzten Jahren war die Aufklärungsquote etwa 75 Prozent. Wir haben Erfahrungen gesammelt und daraus gelernt. Was man aber nicht sagen darf, ist, dass eine Observation nicht erfolgreich ist, wenn sie zum Ergebnis kommt, dass eine Leistung gerechtfertigt ist. Denn letztlich ist das Ziel, herauszufinden, was wahr ist. Und wenn die Observation ergibt, dass die Leistung berechtigt ist, so hat sie das Ziel erreicht.

In Observationsprotokollen sind auch immer wieder Banalitäten zu lesen, etwa welches Muster die Bluse einer Person habe oder dass die Person gut gelaunt sei. Dürfen IV-Bezüger nur schlechte Laune haben?

Es kann tatsächlich sehr banale Einträge haben, aber das können wir nicht beurteilen. Die Observation ist die reine Beobachtung. Der Detektiv hat nicht die Aufgabe, zu beurteilen, ob diese Beobachtung relevant ist oder nicht. Das ist die Aufgabe der Beurteilenden. Sie entscheiden, ob diese Beobachtung relevant ist für diesen Gesundheitsschaden oder nicht.

Das Gespräch führte Gaudenz Wacker.