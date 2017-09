Tessiner Schüler büffeln bald Staatskunde

An Tessiner Schulen wird in Zukunft das Fach Staatskunde unterrichtet. 63,4 Prozent der Stimmbürger sagen Ja zu einer entsprechenden Gesetzesänderung. Für das neue Fach sind in den Mittelstufen mindestens zwei Stunden monatlich im Lehrplan vorgesehen. An den postobligatorischen Schulen soll die Staatskunde dagegen in Modulen bereits existierender Fächer und nicht separat unterrichtet werden.