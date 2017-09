«Der Rentenausbau ist definitiv vom Tisch»

Ständerätin Karin Keller Sutter (FDP/SG) zeigt sich über das Nein zur Rentenvorlage erleichtert. Ausschlaggebend in der Deutschschweiz sei wohl der Rentenzuschlag von 70 Franken gewesen. Andere Aspekte wie die Zweite Säule seien eher im Hintergrund gewesen. Wenn es beim Nein bleibe, sei der Weg frei für eine andere «übersichtlichere» Reform, so Keller Sutter: «Damit dürfte dann auch der Rentenausbau vom Tisch sein», sagte sie.

«Ich meine, dass man schnell eine einfache Vorlage insbesondere in der AHV bringen kann. Es geht jetzt darum, alle konstruktiven Kräfte an einen Tisch zu bringen, auch die Sozialpartner.» Keller Sutter schwebt ein kleineres AHV-Paket mit Rentenalter 65/65 vor, dazu eine moderate Mehrwertsteuererhöhung sowie eine soziale Abfederung für die Frauen. Was eine allfällige Änderung des Umwandlungssatzes betrifft, so könnte sie sich eine Absenkung in einem separaten Paket vorstellen. Es sei aber klar, dass dies innerhalb der Zweiten Säule kompensiert werden müsste.