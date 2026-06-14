Während die Gegnerinnen der Initiative das Nein zur Initiative feiern, macht sich der SVP-Präsident Sorgen ums Land.

Manche sind von einem knappen Ausgang der Abstimmung um die Initiative «Keine 10-Millonen-Schweiz» ausgegangen. Doch kurz nach Mittag – bei der ersten Hochrechnung mit einem Nein-Anteil von 55 Prozent – wurde zunehmend klar: Die Initiative wird beim Schweizer Stimmvolk keine Mehrheit finden.

Entsprechend gross war die Erleichterung bei der politisch breiten Gegnerschaft. Die SP schrieb in einer Mitteilung: «Das klare Resultat ist ein Signal an die SVP und rechtspopulistische Kräfte: Die Bevölkerung will keine neuen Schwarzenbach-Initiativen mehr», so die SP.

Legende: Die Linken um SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (Mitte) und Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone (zweite von rechts) können sich nach dem Nein zur SVP-Initiative kaum halten. KEYSTONE / Anthony Anex

Ausserdem stehe die Bevölkerung zu stabilen Beziehungen mit der EU. «Das gibt der kommenden Debatten um die Bilateralen III Rückenwind», schrieb die SP weiter. Mit dem Nein sei auch ein direkter Angriff auf den Lohnschutz abgewehrt worden, lässt sich Co-Präsident Cédric Wermuth zitieren.

FDP sieht SVP am Zug – die Volkspartei kontert

Die Schweiz wäre bei einem Ja «quasi auseinandergerissen worden», hält FDP-Co-Präsident Benjamin Mühlemann fest. Es habe offenbar eine Mehrheit der Bevölkerung gegeben, die das nicht wollte, sondern eine Entwicklung sowie Zusammenhalt im Land. Die SVP sei nun gefordert. «Das wohlfeile Bewirtschaften von Schlagworten wie Wachstumsschmerz, Wohnungsnot, Dichtestress» genüge nicht mehr, hiess es im Parteicommuniqué. Diese Partei müsse bereit sein für Reformen.

SVP-Kantonsparlamentarierin Stephanie Gartenmann spielt den Ball wieder zurück. Dass über 40 Prozent der Stimmbevölkerung Ja zu dieser Initiative sagten, sei ein «klares Signal, dass wir in der Politik jetzt etwas machen müssen.» Sie fordert, dass die Gegnerinnen und Gegner Lösungen liefern – und vor allem Hand dafür bieten, so die Berner Grossrätin.

Legende: SVP-Präsident Marcel Dettling (links) zeigt sich enttäuscht vom Abstimmungsresultat. KEYSTONE / Peter Schneider

Dazu ist die Gegnerschaft bereit – zumindest aufseiten der Grünliberalen. Viele Menschen sorgten sich um die Wohnsituation, die Infrastruktur, die Gesundheitsversorgung oder die Integration in den Arbeitsmarkt. Diese Anliegen verdienten ernsthafte Antworten, heisst es im GLP-Communiqué. Doch mit der Absage an die SVP-«Scheinlösung für komplexe Probleme» zeigt die Bevölkerung, «dass sie auf Vernunft statt auf Angstmacherei setzt», lässt sich Jürg Grossen zitieren.

Die Schweiz hat heute nichts zu feiern.

SVP-Parteipräsident Marcel Dettling zeigt sich bereits nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen enttäuscht über das Resultat, und weist auf den Stadt-Land-Graben hin. «Ich sehe, dass das Land zustimmt und dass die Städte das Land bei der Meinungsbildung einfach ausradieren.» Die Städte machten alles zunichte, bodigten das Land. Das stimme ihn nachdenklich für die Zukunft.

Es gebe auch Profiteure der «Massenzuwanderung», führt er fort. Und diese Menschen wollten mithelfen, dass die Zuwanderung künftig nicht gebremst werde. «Die Schweiz hat heute nichts zu feiern», sagt der SVP-Präsident.