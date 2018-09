Dem angeschlagenen Genfer Sicherheitsdirektor Pierre Maudet werden also weitere Kompetenzen entzogen. Er gibt das Regierungspräsidium sowie die Kontrolle über die Polizei und den Flughafen vorübergehend ab, bleibt aber Staatsrat. Maudet betont, er habe Fehler gemacht, wolle aber wie in anderen Situationen kühlen Kopf bewahren und sich für sein Amt einsetzen.

Ich will nicht Forfait geben.

15:31

Kein Hinweis auf Verwicklung in Grossprojekt

Laut Hodgers hat die Regierung keinerlei Hinweise, dass Maudet in irgendeiner Form in das Grossprojekt am Genfer Flughafen verwickelt war. Maudet selber habe aber aufgrund des öffentlichen Verdachts, Distanz zum Dossier schaffen wollen. Entsprechend habe die Regierung auch den Flughafen einem anderen Regierungsmitglied zugeteilt.