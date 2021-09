Im Berner Oberland kurz vor dem Grimselpass liegt Guttannen. 270 Menschen leben hier am gefühlten Ende der Welt. Seit Jahren ziehen die Menschen weg. Zurück bleiben vor allem die Älteren – das Dorf droht auszusterben.

Die abgelegene Lage ist nicht das einzige Problem von Guttannen, sondern auch die Überalterung. Jede dritte Person in Guttannen ist älter als 65 Jahre. «Die Generation von 30 bis 45 fehlt uns praktisch komplett», sagt der Gemeindepräsident Werner Schläppi. Es brauche unbedingt Familien um das Weiterbestehen des Dorfes zu sichern.

Die Schulschliessung war ein Weckruf

Vor zwei Jahren hat der Kanton Bern die Schule in Guttannen geschlossen – es hatte schlicht zu wenig Kinder. Die Gemeinde wurde aktiv und fand mit der NMS Bern eine Privatschule, welche in die Bresche sprang. Der Schulbetrieb ist bis nächstes Jahr gesichert. Danach bräuchte es aber mehr Schülerinnen und Schüler.

Ruhige Idylle

1 / 3 Legende: Guttannen ist idyllisch aber wenig belebt. Sonja Mühlemann/SRF 2 / 3 Legende: Leere Strassen Plätze – das soll es in Zukunft immer weniger geben. Sonja Mühlemann/SRF 3 / 3 Legende: Er will Guttannen retten: Gemeindepräsident Werner Schläppi. Sonja Mühlemann/SRF

Deshalb will Guttannen nun junge Familien mit günstigem Wohnraum anlocken. Zu diesem Zweck kaufte die Gemeinde vier Chalet ähnliche Doppelhäuser. Sie gehörten der Kraftwerke Oberhasli AG. Kaufpreis: Zwei Millionen Franken. Guttannen musste sich verschulden.

Das Risiko hat sich bereits gelohnt. Vor zwei Monaten ist eine siebenköpfige Familie in eines der Häuser gezogen. 7 Personen auf einmal – das ist in Guttannen in den letzten Jahrzehnten nicht mehr passiert.

Neuer Wohnraum für Familien

1 / 3 Legende: Hier ist Familie Weber eingezogen. Sie bringt neues Leben in das Dorf. Sonja Mühlemann/SRF 2 / 3 Legende: Spielsachen der Kinder zeigen, die Dorfbevölkerung verjüngt sich. Sonja Mühlemann/SRF 3 / 3 Legende: Die Häuser für die neuen Familien liegen direkt am Sportplatz. Sonja Mühlemann/SRF

Die zugezogene Familie Weber kam dank eines Facebook-Inserats der Gemeine auf die Idee, sich Guttannen anzuschauen. Das Dorf habe sie sofort begeistert, sagt Rita Weber: «Es hat irgendwie etwas Magisches hier oben. Es gibt eine angenehme Ruhe. Wir fühlen uns sehr wohl.» Auch die Schule mit ihren Projekten habe sie beeindruckt.

Es hat irgendwie etwas Magisches hier oben.

Neben dem günstigen Wohnraum will Guttannen mit verschiedenen Projekten auf sich aufmerksam machen. Vor einigen Tagen wurde zum Beispiel der Themenpfad «Das Wetter und Wir» eröffnet. Guttannerinnen und Guttanner erzählen in Hörbeiträgen über ihre Erfahrungen mit Naturgewalten. Man will den Besucherinnen und Besuchern etwas bieten und bei ihnen Emotionen für das Dorf wecken.

Werbung von US-Youtuber

Mitten im Dorf steht ausserdem seit einem Jahr ein einzigartiges Mikrohotel. Die Ecocapsule. Auf kleinstem Raum können die Gäste hier schlafen, kochen und duschen. 80'000 Franken hat das Mikrohotel gekostet. Der Verein dahinter wurde von der Gemeinde mit einem Darlehen unterstützt.

Die ökologische Wohnkapsel

1 / 3 Legende: Solarzellen auf dem Dach und das Windrad machen Strom. Geduscht wird mit Regenwasser. Sonja Mühelmann/SRF 2 / 3 Legende: Auch eine Kochnische und eine Toilette gibt es in der Wohnkapsel. Sonja Mühelmann/SRF 3 / 3 Legende: Initiator Urs Zuberbühler zeigt das Schlafzimmer. Sonja Mühelmann/SRF

Die Ecocapsule ist europaweit einzigartig und lockt Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt an. Der amerikanische Youtuber Bobby Briskey besuchte die Kapsel in Guttannen und veröffentlichte vor gut zwei Wochen ein Video davon. Darin gibt er seinen über zwei Millionen Abonnenten einen Einblick in das winzige Hotel.

Legende: Grosse Bühne für kleines Dorf Millionen Klicks für die Kapsel in Guttannen. Youtube

Wenn schon nur eine Person wegen dieses Videos nach Guttannen ziehe, wäre das ein Erfolg, sagt der Mitinitiator der Wohnkapsel Urs Zuberbühler. Er selber ist vor Jahren hergezogen. «Die Leute sollen hier eine gute Zeit verbringen, mit den Leuten reden und merken, dass hier nicht das Ende der Welt ist.»

Die Leute sollen merken, dass hier nicht das Ende der Welt ist.

Es brauche alle diese Massnahmen. Die Schule, der Wohnraum, das Mikrohotel auch das Youtube-Video. «Wir müssen um jede Person kämpfen», sagt Gemeindepräsident Werner Schläppi. Sein Ziel: In vier Jahren sollen in Guttannen 300 Personen leben – 30 mehr als heute.