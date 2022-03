Was ist passiert? Josef Koller ist bekannt unter dem Namen «Schöfli-Sepp». Er zeigt ausgedruckte Fotos seiner Alphütte. «Ich habe sie übernommen aus einem Erbvertrag von meinem Grossvater.» Vor ein paar Monaten schrieb ihm jedoch die Gebäudeversicherung, er sei gar nicht der Eigentümer der Gebäude. Eigentümerin sei die Alpkooperation. Josef Koller fiel aus allen Wolken.

Legende: «Schöfli-Sepp» sagt von sich, er schreibe seit September nur noch eingeschriebene Briefe. SRF / Selina Etter

Gab es eine Gesetzesänderung? Nein. Der Kanton St. Gallen setzt nun aber ein Gesetz um, das besagt, dass die Gebäude demjenigen gehören, dem der Boden gehört. Und der Boden gehört nicht den Älplerinnen und Älplern, sondern den Alpkooperationen. Das Gesetz gilt eigentlich schon lange. Es wurde nur bisher nicht angewendet. Ungefähr 800 Gebäude sind von diesem Wechsel betroffen.

Die Älpler sind empört: Josef Koller fühlt sich enteignet. «Wir haben die Hütte umgebaut und immer wieder etwas gemacht.» Vor drei Jahren zerstörte eine Lawine die Gebäude. Er hat sie wieder aufgebaut. Für eine halbe Million Franken. Nun schreibt er viele Briefe: «Ein Bundesordner ist voll mit eingeschriebenen Briefen und den Antworten.»

Legende: Diese Alphütte hat Josef Koller nach einem Lawinengang vor drei Jahren neu aufgebaut. zvg / Josef Koller

Was sagt der Kanton? Sie hätten nichts Falsches gemacht, ist Alexander Gulde überzeugt, der Leiter des Amts für Gemeinden und Bürgerrecht im Kanton St. Gallen. «Nach unserer Einschätzung gehören diese Alpgebäude seit Jahrzehnten – seit der Einführung des Zivilgesetzbuches in der Schweiz – den Alpkooperationen.» In der Praxis habe man die Besitzer der Gebäude lange wie Eigentümer behandelt, rechtlich stimme das aber nicht.

Legende: Eine Infoveranstaltung am Mittwoch stiess auf grosses Interesse. Etwa 200 Personen kamen. SRF / Selina Etter

Was geschieht nun? Der Kanton St. Gallen hat Informationsveranstaltungen organisiert. Und der Kanton wolle Hand bieten für Lösungen. Auch Alexander Gulde sagt: «Ich habe sehr grosses Verständnis. Diese Leute haben sehr viel Zeit, Mühen und Geld investiert in diese Gebäude. In den Unterhalt der Gebäude, auch teilweise in den Aufbau dieser Gebäude. Und deshalb ist es eine grosse Unsicherheit für sie, dass sie nicht Eigentümer dieser Gebäude sind.»

Mögliche Lösungen: Das Gesetz ist klar. Denkbar wären jedoch einzelne Verträge zwischen den Älplern und den Kooperationen oder Baurechtsverträge. Vermutlich müssen jedoch für jede Kooperation unterschiedliche Lösungen gefunden werden.

03:55 Video St. Gallen: Kanton enteignet Alphütten-Besitzer Aus Schweiz aktuell vom 25.03.2022. abspielen

Lösungen in anderen Kantonen Box aufklappen Box zuklappen In Uri kennt man für Alpen ein Baurecht auf Allmend. Und der Kanton Bern schreibt auf Anfrage von SRF:

«Im Kanton Bern wird in der Regel von überlieferten Baurechten ausgegangen, soweit diese nicht in das Grundbuch aufgenommen worden sind. Unseres Wissens sind jedoch für sämtliche bernischen Alphütten, die nicht der Alpgenossenschaft zuzuordnen sind, Baurechte eingetragen worden.»