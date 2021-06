Ende April 2021 bricht eine Stange für das Fangnetz am Trampolin, das fast zwei Jahre lang für viel Spass bei den Kindern gesorgt hatte. Die Mutter der Familie bemüht sich beim Hersteller in Deutschland um eine Ersatzstange. Doch dort heisst es: Lieferengpass. Es werde wohl Winter, bis man liefern könne. Kostenpunkt für die Stange: rund 15 Franken.

Vor knapp zwei Jahren hatte die Familie das Trampolin für rund 500 Franken bei Galaxus gekauft. Also wendet sich die Frau nun an den Händler und realisiert, dass ihr Anliegen sogar noch in der Garantiefrist ist, wenn auch ganz knapp.

Galaxus schreibt ihr dann auch gleich, man brauche Fotos. Diese werden von der Familie umgehend nachgereicht – und jetzt beginnt für die Familie eine Odyssee der anderen Art.

«Bitte schicken Sie das Trampolin per Post»

Wie die Mutter gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» erzählt, sei sie dann von Galaxus aufgefordert worden, das Trampolin in seine Einzelteile zu zerlegen und per Post zu schicken. Sie erwiderte darauf, das sei aufwändig und sie würde es bevorzugen, einfach die defekte Stange zu schicken. Nein, hiess es von Galaxus, man brauche das ganze Trampolin.

So habe ihr Mann am nächsten freien Tag – ziemlich schlecht gelaunt – das Teil abgebaut und sie habe einen Karton in der richtigen Grösse organisiert. Zusammen mit ihrem Sohn sei sie dann zur Post: «Mir wurde erklärt, dass die Post Pakete bis maximal 30 Kilo annehme. Ich stehe also dort mit meinem Paket, das rund 70 Kilo wiegt und muss unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen.»

Garantiefrist ist soeben abgelaufen

Und so erkundigt sich die Frau wieder bei Galaxus, was sie nun tun solle. Galaxus habe ihr dann angeboten, dass man den Transport organisiere und einen Teil der Kosten übernehmen werde. Dies in die Wege zu leiten werde nun aber ein paar Tage dauern.

Die Kundin ist einverstanden und hört ein paar Tage nichts mehr. Dann erhält sie wieder eine Mail von Galaxus. Dieses Schreiben schlägt dem Fass aber den Boden aus: Galaxus werde das Paket nun nicht mehr abholen, weil unterdessen die Garantiefrist abgelaufen sei. Die Frau ist völlig konsterniert und wendet sich an «Espresso».

Galaxus: «Wir entschuldigen uns»

Das SRF-Konsumentenmagazin schreibt Digitec Galaxus und will wissen, wo da die Kundenfreundlichkeit bleibt. Dass die Garantiefrist während des Hin und Hers abgelaufen ist, ist das eine. Aber wäre hier nicht Kulanz angesagt?

Galaxus schreibt: «In diesem Fall ist für die Kundin nicht alles so gelaufen ist, wie es sollte. Dafür entschuldigen wir uns. Wir haben die Kundin nicht rasch genug darauf hingewiesen, uns die Ware via PostLogistic zukommen zu lassen. Folglich konnte die Garantiefrist nicht eingehalten werden. Für die dadurch entstandenen Umstände haben wir uns bei der Kundin entschuldigt.»

Die Berner Familie erhält ein nigelnagelneues Trampolin und die Mutter schmunzelt: «Aufbauen müssen wir es zwar selbst, aber die Arbeit fällt definitiv leichter!»