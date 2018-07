Das Wichtigste in Kürze

«P+Rail» ist ein Service der SBB, bei dem Kunden Parkplätze in der Nähe von Bahnhöfen buchen können.

Mit der «P+Rail»-App kann ein Parkplatz von zu Hause aus schon im Vorfeld gebucht werden.

Aber: Die SBB garantiert auch bei vorheriger Buchung keinen freien Parkplatz.

Bereits bezahlte Parkplatzgebühren zahlt die SBB – auch wenn trotz vorheriger Buchung kein Parkplatz frei ist – nur aus Kulanz zurück.

«Espresso»-Hörer Stefan H. hatte eine wichtige Sitzung in der Nähe des Hauptbahnhofs in Zürich. Um pünktlich und ohne Stress zum Termin zu erscheinen, hat der Baselbieter entschieden, mit dem Auto bis nach Olten zu fahren und anschliessend den Zug zu nehmen. Mit der SBB-App «P+Rail» buchte er für den entsprechenden Tag einen Parkplatz.

Vor Ort in Olten angekommen, staunte der SBB-Kunde nicht schlecht: Kein einziger Parkplatz war frei. Dem Mann bleibt nichts anderes übrig, als doch mit dem Auto nach Zürich zu fahren, wie er gegenüber dem Konsumentenmagazin «Espresso» von Radio SRF 1 sagt. Und natürlich sei er gestresst und zu spät zur Sitzung erschienen.

Absicherung im Kleingedruckten

Die Antwort des SBB Kundendienstes auf seine Reklamation hin «erstaunt» Stefan H. aber fast noch mehr. Am Telefon erklärte man ihm, seine Buchung via «P+Rail»-App beinhalte keine Parkplatzgarantie. In einer Mail an den verdutzten Kunden doppelt der Kundendienst noch nach. «Die App ist für die mobile Bezahlung, jedoch nicht für eine Reservierung eines Parkplatzes unserer P+R-Anlagen.»

So würde die SBB denn auch auf ihrer Internetseite darauf hinweisen, heisst es im Schreiben an den Kunden. Und in der App fände der Kunde diesen Hinweis in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Frust und Aufwand

Die im Vorfeld bezahlten zwölf Franken Buchungsgebühr hat die SBB dem Kunden zwischenzeitlich zurückbezahlt. Aus Kulanz, wie sie ihm mitteilt. «Dieses Vorgehen finde ich interessant», schreibt Stefan H. gegenüber «Espresso». «Da verkauft die SBB eine Leistung, die eventuell nicht eingehalten werden kann und bei Nicht-Erfüllung zahlt sie nur aus Kulanz die Kosten zurück.»

Man stelle sich vor, Gleiches geschähe mit einem gebuchten Flug. «Ich kaufe, ohne die Garantie zu haben, das Gekaufte zu bekommen.» Zurück bleibt beim «P+Rail»-Kunden ein Gefühl von viel Aufwand für keine Leistung. Und Frust.

SBB verweigert sich der Diskussion

«Espresso» fragt bei der SBB nach und möchte wissen: Was ist eine Buchung eines «P+Rail»-Parkplatzes ohne Parkplatzgarantie ihrer Ansicht nach Wert? Die Antwort, bleibt aus. Schriftlich teilt die Medienabteilung mit, dass man online auf die Tatsache der fehlenden Parkplatzgarantie hinweise. «In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass Kunden in gut frequentierten Anlagen keinen Parkplatz finden.»