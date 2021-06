Kurz vor den Sommerferien hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Quarantäneliste der Risikoländer, Link öffnet in einem neuen Fenster aktualisiert und einige Reisedestinationen von der Liste gestrichen. Die neue Liste gilt für Einreisen ab Donnerstag, 3. Juni.

Nicht mehr in Quarantäne muss, wer aus ganz Italien, der Côte-d'Azur, Kroatien, der Türkei und Zypern einreist.

Neben den französischen Regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur und Occitanie strich das BAG auch die italienischen Regionen Apulien und Kampanien sowie Iran und Luxemburg von der Liste.

Auch ganz Deutschland quarantänefrei

Ebenfalls gestrichen wurden die deutschen Bundesländer Sachsen und Thüringen, wie am Mittwoch der BAG-Webseite zu entnehmen war. Damit ist die Einreise aus ganz Deutschland quarantänefrei.

Wer sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in die Schweiz in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, in Quarantäne zu gehen.

Damit gilt in den Nachbarländern der Schweiz nur eine Quarantänepflicht für die französischen Regionen Ile-de-France mit Paris, die Normandie, das Centre-Val de Loire, Hauts-de-France und die Pays de la Loire.

Länder weltweit

Die nachfolgende Liste zeigt die aktuellen Risikogebiete: