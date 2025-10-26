 Zum Inhalt springen

Alkohol am Steuer Tesla landet in Neuenhof AG in Unterführung

26.10.2025, 17:24

  • Ein alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Neuenhof AG mit seinem Fahrzeug in einer Unterführung gelandet.
  • Er hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war gegen den Pfahl einer Signaltafel geprallt und dann eine Böschung hinabgestürzt.

Verletzt worden sei niemand, aber das Auto habe einen Totalschaden erlitten, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntagnachmittag mit. Zudem seien die Signalisation sowie eine Abschrankung beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich beim Autobahnanschluss Neuenhof.

Auto rast in Unterführung

  • Bild 1 von 4. Der weisse Tesla landete in einer Unterführung. Bildquelle: Kantonspolizei Aargau.
    Auto in einem Tunnel mit Grafitti.
  • Bild 2 von 4. Der Tesla war auf der Zürcherstrasse von der A1 kommend in Richtung Zentrum gefahren. Bildquelle: Kantonspolizei Aargau.
    Strassenkreuzung im Dunkeln.
  • Bild 3 von 4. Bei der Verzweigung Eingangs Neuenhof war er von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Pfahl der Signaltafel geprallt. Danach stürzte der Tesla die Böschung hinab und landete in der dortigen Unterführung. Bildquelle: Kantonspolizei Aargau.
    Strasse. Wegweiser
  • Bild 4 von 4. Am Fahrzeug entstand grosser Schaden. Bildquelle: Kantonspolizei Aargau.
    Auto aus anderer Perspektive.
Gemäss der Mitteilung hatte kurz nach 6:00 Uhr eine Frau den Unfall gemeldet und sich als Verursacherin ausgegeben. Vor Ort ergab die Aufnahme des Sachverhalts jedoch, dass nicht die Frau, sondern ihr Ehemann den Tesla gelenkt hatte. Dieser sei erheblich alkoholisiert gewesen, so die Polizei weiter.

Sowohl der Lenker als auch dessen Frau wurden von der Polizei angezeigt. Dem Mann wurde gemäss den Angaben zudem der Führerschein vorläufig abgenommen.

 

