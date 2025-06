Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal zwischen Erstfeld und Göschenen hat sich leicht auf 15 Kilometer verkürzt – das bedeutet zweieinhalb Stunden Wartezeit.

Am Samstagmorgen hatte sich der Verkehr auf bis zu 20 Kilometer gestaut.

Als Alternativroute in Richtung Süden empfiehlt der Touring Club Schweiz (TCS) die Autobahn A13 via San Bernardino-Tunnel oder den Autoverlad via Lötschberg.

Bereits am Freitag herrschte auf der Autobahn A2 starker Pfingstverkehr. Der Verkehrsdienst Viasuisse rechnete von Freitag bis Samstagnachmittag mit langen Staus vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels.

Auch beim Rückreiseverkehr am Montag in Richtung Norden erwartete der Verkehrsdienst Überlastungen.

Aktuelle Lage im Strassenverkehr

Österreich: 40 Kilometer Stau auf der Tauernautobahn

Im Vergleich zur Situation in der Region von Salzburg in Österreich erscheint der Stau am Gotthard schon fast harmlos: Auf der Tauernautobahn (A10) bei der Stadt Salzburg reichte am Samstagmorgen der Rückstau in Richtung Süden über den Walserberg hinaus bis ins bayerische Neukirchen zurück.

Das seien rund 40 Kilometer, meldete der ORF – und bedeute eine Wartezeit von viereinhalb Stunden. Grund für die Verkehrsprobleme ist neben dem hohen Reiseaufkommen eine Tunnelbaustelle bei Golling auf der A10.