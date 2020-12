Für die Bergkantone ist klar: Wollen sie den Wintersport laufen lassen, dabei aber gleichzeitig die Corona-Fallzahlen in den Griff bekommen, müssen sie handeln. Nur: Sie können die Platzzahl in den Gondeln noch lange beschränken, wenn vor der Gondel Gedränge entsteht.

So geschehen am Samstag in Verbier. Ein Bild zeigt Wintersportler Schulter an Schulter beim Anstehen vor der Gondelbahn. Entsprechend empört sind andere. Die Betreiber von Restaurants und Kulturveranstaltungen etwa, die unter teils strikten Corona-Massnahmen leiden.

Kritik aus Wirtschaft und Politik

So kritisierte Spitzenkoch Didier de Courten die Situation als eine Schande. Die Restaurants seien seit dem 4. November geschlossen, um die Pandemie zu stoppen. Und auch um die Skisaison zu retten. Durch solches Verhalten würden die Bemühungen untergraben.

Kritik kommt aber auch aus der Politik. Der Walliser Staatsrat Christoph Darbellay warnt, dass solche Vorfälle nicht länger toleriert würden. «Ich war sehr wütend, als ich das Foto gesehen habe», sagt er. «Gerade im aktuellen politischen Kontext und mit dem internationalen Druck. Es ist einfach nicht akzeptabel für ein Reiseziel mit solch einem internationalen Renommee. Die Lektion wurde gestern gelernt, es ist eine kostenlose Warnung. In der Zukunft folgt der Warnung dann eine Schliessung.»

Verbier ist nicht der erste Fall

Bereits vor einem Monat sorgte ein ähnlicher Fall in Zermatt für Aufsehen. Dies zeigt, wie schwierig es ist, auf den Skipisten die Schutzkonzepte durchzusetzen. Zusätzliches Personal soll nun die Einhaltung der Massnahmen sicherstellen.

Was gestern passiert ist, ist Verbier nicht würdig. Wir haben einen Fehler gemacht, es tut uns leid, und es wird nicht wieder vorkommen.

Die Betreiber des Skigebiets haben sich indessen entschuldigt. Sie seien vom Ansturm überrascht worden. Und am Montagmorgen war die Stimmung ruhig vor der Gondelbahn in Verbier. Mitarbeitende der Wintersportbahnen waren um die Einhaltung der Coronaregeln aller Schneesportler bemüht. Und die schienen sich nun daranzuhalten.