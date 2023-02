2022 konnte der Schweizer Alpen-Clubs (SAC) gemäss einer Mitteilung 375'000 Übernachtungen verzeichnen.

Auch der Umsatz von Tages- und Übernachtungsgästen überstieg im vergangenen Jahr erstmals die 35-Millionen-Grenze.

Lediglich fünf SAC-Hütten konnten 2022 nicht betrieben werden.

Noch nie in der bald 160-jährigen Geschichte des Schweizer Alpen-Clubs haben so viele Menschen in einer seiner Hütten übernachtet wie 2022. Insgesamt übertraf der SAC mit total 374'925 Übernachtungen sein bisheriges Rekordjahr 2009 um mehr als 15'000 Logiernächte. Verglichen mit der Vorjahressaison konnte der Verband eine Steigerung um 14.5 Prozent ausmachen.

Der Rekordsommer hatte auch Auswirkungen auf den Umsatz: Insgesamt betrug dieser 37.9 Millionen Franken. Dabei stammten 9.8 Millionen aus den Übernachtungen. Einen Umsatz von 28.1 Millionen Franken generierten die Konsumationen auf den Hütten. Im Durchschnitt der letzten 15 Jahre setzten die Hütten jeweils 28.2 Millionen Franken um.

Gute Sommersaison dank gutem Wetter

Der Besucherstrom war überall gleich gross, vor allem in der Sommersaison. Dank den heissen und langen Schönwetter-Perioden konnten 295'734 Übernachtungen im Sommer verzeichnet werden. Diese gute Auslastung führte aber in den Hütten teilweise zu einem Wassermangel, wie der SAC weiter mitteilte. Sparmassnahmen und der sorgfältige Umgang mit dem kostbaren Nass verhinderten jedoch frühzeitige Hüttenschliessungen.

Auch die Wintersaison kann sich sehen lassen. Sie erreichte wieder das Niveau von vor dem Corona-Lockdown 2020. Insgesamt nahm die Zahl der Logiernächte zwischen November 2021 und April 2022 gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent auf 78'561 zu.

Vier Hütten blieben 2022 zu

Vier Hütten konnte der SAC 2022 nicht betreiben. Die Capanna di Sciora im Kanton Graubünden ist wegen eines Bergsturzes im Bergell 2017 durch das Val Bondasca nicht zugänglich. Es drohen weitere Bergstürze, sodass der Zugang gesperrt ist.

05:29 Video Archiv: Klimawandel bedroht Existenz von SAC-Hütten Aus 10 vor 10 vom 23.08.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 29 Sekunden.

Das Mittelaletschbiwak im Wallis wurde 2019 komplett von einer Lawine zerstört. Das gleiche Problem teilt auch die Trifthütte in Bern. Sie wurde 2021 ebenfalls durch einen Lawinenniedergang stark beschädigt.

Zur Mutthornhütte ist wegen starker Felsbewegungen durch den auftauenden Permafrost der Zugang behördlich verboten. Die ebenfalls 2022 wegen eines Umbaus geschlossene Gaulihütte öffnet der SAC im März wieder. Letztere beiden Hütten befinden sich ebenfalls im Kanton Bern.