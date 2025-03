Im März 2023 wurde eine Autofahrerin von einem als Polizisten verkleideten Mann angehalten und angeschossen.

Die Polizei verhaftete kurz danach den Ehemann. Die beiden lebten getrennt.

Nun verhandelt das Bezirksgericht Brugg AG den Fall und will am Mittwoch das Urteil bekanntgeben.

Der Ehemann ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Er bestreitet die Vorwürfe.

Die Staatsanwaltschaft begründet ihren Antrag damit, dass der Mann vorsätzlich versucht habe, einen Menschen zu töten und dabei besonders skrupellos gehandelt habe. Sie fordert 20 Jahre Gefängnis und einen Landesverweis. Die Anträge der Verteidigung sind noch nicht bekannt. Der Beschuldigte spricht von böswilligen Anschuldigungen.

Verkehrskontrolle vorgetäuscht

Der Ehemann soll seine Frau in einer Kurve in Windisch an jenem 14. März 2023 abgepasst haben. Hier sei sie jeden Dienstag nach der Mittagspause durchgefahren. Der Beschuldigte sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine Leuchtweste getragen – Haare, Mund und Nase bedeckt. Er habe die Autofahrerin per Handzeichen angewiesen, die Strasse zu verlassen.

Legende: Der Mann, der die Autofahrerin angeschossen hat, war als Polizist verkleidet. Schwarze Kleider und Leuchtelemente hätten vorgaukeln sollen, dass hier eine Kontrolle stattfinde, sagt die Staatsanwaltschaft. Keystone/dpa/Markus Brandt

Sie ging von einer Polizeikontrolle aus und fuhr zur Seite auf den Feldweg. Der Beschuldigte habe die Frau angewiesen, weiter in den Wald zu fahren. Das tat sie nicht. Sie liess das Fenster herunter und fragte den Mann nach einem Ausweis. Dieser kam der Aufforderung nicht nach. Die Frau legte den Rückwärtsgang ein, um wieder auf die Strasse zu gelangen. Der Beschuldigte lief neben dem Auto her und es kam gemäss Anklage zum Blickkontakt.

Zwei Schüsse in den Oberkörper

In diesem Moment erkannte die Frau ihren Ehemann. Dieser habe eine Pistole gezückt und zweimal durch das Fenster auf die Frau geschossen. Sie wurde lebensgefährlich am Oberkörper verletzt, hat aber überlebt.

Die Projektile verfehlten grössere Gefässe, Lunge und Herz: «Es ist einzig der umgehenden medizinischen Versorgung sowie dem Zufall zu verdanken, dass die Geschädigte überlebt hat», heisst es in der Anklage.

Legende: Der Prozess am Bezirksgericht Brugg AG dauert drei Tage. Das Urteil wird am Mittwoch verkündet. SRF/Joel Dättwyler

Sie sei wegen der Schmerzen im Alltag stark eingeschränkt, gab die 44-Jährige vor Gericht an. Sie sei sich nach wie vor ganz sicher, dass der als Polizist verkleidete Mann ihr Gatte gewesen sei, sagte die Frau vor Gericht.

Kontaktverbot zu Kindern

Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Der Ehemann wollte die Frau töten, weil sie ihm aus seiner Sicht die beiden gemeinsamen Kinder vorenthielt. Für ihn galt ein Kontaktverbot zu den Kindern, sagte er vor Gericht. Er hatte die Kinder wegen Gerichtsverfahren zur Regelung des Besuchsrechts seit einem Jahr nicht mehr gesehen.

Die Frau gab vor Gericht an, dass der Mann vor der Tat auch ausgerastet sei. Er habe sie mehrmals getreten. Zudem habe er gedroht, dass er sie und ihre Brüder «kaputt» machen wolle. Sie hatte ihren Mann darauf angezeigt.

Keine Waffe?

Der 45-jährige Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Seine Frau bilde sich das ein und beschuldige ihn «böswillig», erklärte er vor Gericht. «Ich wäre dazu nicht fähig. Ich habe keine Waffe.» Seine Frau habe viel gelogen und ihn einmal mit einem Messer angegriffen.

Ein Gutachten zeigt, dass der Mann zur Tatzeit depressiv war. Er habe Drogen genommen, gab er vor Gericht an. Seine Frau habe er bis zu seiner Verhaftung acht Monate lang nicht gesehen.

Am Tag der Tat lag das Handy des Beschuldigten zu Hause. An allen anderen Tagen war es gemäss Health-App jeweils in Bewegung. Er könne das nicht erklären, sagte der Beschuldigte.

Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Beschuldigte sitzt im vorzeitigen Strafvollzug.

Das Urteil wird am Mittwoch erwartet.