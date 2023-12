Würdigung vom ehemaligen Deutschland-Korrespondent Stefan Reinhart:

«Es war ein hektischer Tag im Finanzministerium in Berlin 2012. Wolfgang Schäuble hatte Termine ohne Ende – unter anderem mit dem Schweizer Fernsehen. Schäuble war dennoch pünktlich, fast auf die Sekunde. ‹In der Schweiz darf man nicht zu spät kommen›, sagte er mit einem Grinsen. Das Interview begann, es ging um den Steuerstreit mit der Schweiz und um ein Steuerabkommen, das schliesslich versenkt wurde.

Schäuble kämpfte für das Abkommen, betonte immer wieder, wie wichtig gute Beziehungen Deutschlands zu einem ‹der am engsten befreundeten Staaten› war. Der Baden-Württemberger verstand die Schweiz, war auch für Schweizer Politikerinnen und Politiker immer wieder Ansprechpartner. Erreichbar via SMS auf seinem alten Nokia-Handy, an dem er im politischen Berlin wohl am längsten festhielt – auch dann noch, als alle schon ein Smartphone hatten. Im Kabinett brachte Schäuble die Schweizer Sicht immer wieder ein – Angela Merkel, die Ostdeutsche, war da politisch und emotional weiter weg.

Am Schluss war es eine Niederlage in Sachen Steuerabkommen – eine von vielen in Schäubles Leben und natürlich nicht die Bedeutendste. Doch Schäuble machte weiter – wurde Bundestagspräsident, als ein von allen Seiten hochgeachteter Politiker. Der auch in dieser Position einen guten und engen Kontakt zu Schweiz pflegte. Der abends bei Veranstaltungen in der Schweizer Botschaft in Berlin oft lange Gespräche führte, obwohl seine Frau Ingeborg schon lange zum Aufbruch mahnte. ‹Ich komme gleich›, sagte Schäuble immer wieder. Jetzt ist er für immer gegangen.»