Wasserstoff gilt, wie die Batterie auch, als klimafreundliche Alternative zu fossilen Treibstoffen. Noch aber sind wenig Fahrzeuge mit Wasserstoff unterwegs. Einzelne Bus- oder Transportunternehmen setzen auf Wasserstoff, bei Autos hingegen ist der Antrieb noch nicht sehr populär.

Nun hat die Firma Messer Schweiz in Lenzburg eine neue Erfindung präsentiert. Eine leise Wasserstoff-Tankstelle, die gemäss der Firma «problemlos in Quartieren» eingesetzt werden könnte. Eine Tankstelle für zu Hause.

Legende: Wasserstoff fürs Quartier: Der Vorteil der Technologie ist, dass man überschüssige Energie in Form von Wasserstoff speichern kann. zvg/Messer SchweizAG

Beim Betanken des Hubstaplers quietscht es einmal kurz, und kurz darauf ist das Fahrzeug mit Wasserstoff vollgetankt. Herkömmliche Wasserstoff-Tankanlagen sind laut, weil Kompressoren den Treibstoff in den Tank bringen.

«Die grösste Errungenschaft aber ist, dass die Tankanlage keinen Strom braucht. Wir nutzen Wärme, um Wasserstoff zu verdichten», sagt Hans Kellner, Geschäftsführer der Firma Messer Schweiz. Beim Verdichten geht es darum, den Wasserstoff unter Druck zu setzen. So kann er gespeichert werden.

Messer AG: Firma mit über 11'000 Angestellten Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Firma Messer wurde 1898 gegründet. Noch heute ist die international tätige Firma in Familienbesitz. zvg/Messer Schweiz Messer ist Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz.

Die Firma vertreibt Gase und Serviceleistungen in Asien, Europa und Amerika. Messer hat 11'500 Angestellte.

Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und befindet sich mehrheitlich in Besitz der Familie Messer.

Der Hauptsitz ist in Deutschland, in Bad Soden in der Nähe von Frankfurt.

Im Jahr 2023 erwirtschaftete Messer einen Umsatz von circa 4.4 Milliarden Euro.

Die Anlage braucht kein Gebäude und keinen Schallschutz. Entwickelt hat sie GRZ Technologies, ein Spin-off der Hochschule EPFL. Die Idee: Hausbesitzerinnen und -besitzer können ihren Solarstrom speichern, gerade in Zeiten, in denen zu viel Strom vorhanden ist. Dieser Solarstrom könnte zusammen mit Wasser in dieser Anlage als Wasserstoff gespeichert werden.

Strom vom Hausdach speichern

Der Treibstoff könnte auch an Anwohnende im Quartier verkauft werden. Die Firma Messer Schweiz spricht von einem Durchbruch.«Der Vorteil ist, dass der Wasserstoff als Metall gebunden in der Anlage gespeichert wird. Das ist viel weniger Risiko und bringt weniger Angst. Dann fügt man Wärme zu, löst den Wasserstoff und ab gehts in den Tank», sagt Hans Kellner bei der Vorführung in Lenzburg.

Wasserstoff kann mit einer chemischen Reaktion zwischen Metall und Gas nämlich gespeichert werden. Das ist sicherer, als wenn der Wasserstoff als Gas gespeichert wird.

1 / 3 Legende: Hubstapler tanken in ein paar Sekunden? Möglich ist es, und leise, versprechen die Erfinderinnen und Erfinder der Wasserstoff-Tankstelle. SRF/Alex Moser 2 / 3 Legende: Die Gasfirma Messer hat ihren Hauptsitz in Deutschland. Messer Schweiz hat in Lenzburg die neue Erfingung präsentiert. So sieht die Anlage im Innern aus. SRF/Alex Moser 3 / 3 Legende: Vor Ort waren Medien, Gemeindevertreter und Vertreterinnen von Transportfirmen. Auch Tankstellen seien an der Anlage interessiert, sagte Messer Schweiz. zvg/Messer Schweiz AG

An der Technologie interessiert zeigten sich vor Ort unter anderem Postauto Region Brugg, die bereits mit Wasserstoff-Fahrzeugen unterwegs sind. Auch Vertreterinnen und Vertreter aus Gemeinden, Nationalrat und dem Aargauer Regierungsrat schauten sich die Erfindung in Lenzburg an.

Es gibt einen Haken

Also Durchbruch geschafft? Ganz so einfach ist es nicht. Der Wirkungsgrad liegt bei 65 Prozent. Das heisst, bei der Produktion von Wasserstoff gehen 35 Prozent der Energie verloren. Trotzdem mache das Sinn, zumindest an Sommertagen, an denen das Stromnetz überlastet sei, sagt Professor Andreas Züttel von der EPFL Lausanne.

Ein Wasserstoff-Auto verbraucht fast so viel Energie wie ein Benziner.

Allerdings: Zusätzlich zum schwachen Wirkungsgrad geht nochmals Energie verloren, wenn der Wasserstoff im Auto wieder in Strom umgewandelt wird. Und die Konkurrenz durch E-Fahrzeuge sei gross, sagt Antony Patt, Professor für Klimaschutz und Anpassung an der ETH Zürich: «Ein E-Auto verbraucht ein Viertel bis ein Fünftel der Energie eines Benziners. Ein Wasserstoffauto braucht hingegen etwa das gleiche.»

So funktionieren Wasserstoff-Fahrzeuge Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die erste Wasserstofftankstelle der Schweiz wurde im November 2016 in Hunzenschwil (AG) eröffnet. Betreiberin der Tankstelle ist die Coop Mineralöl AG. Keystone/Alexandra Wey Lastwagen oder Personenwagen, die mit Wasserstoff (H2) unterwegs sind, haben eine Art «kleines Kraftwerk» an Bord. Die Fahrzeuge tanken Wasserstoff als Gas, das anschliessend mittels Brennstoffzellen konstant in Strom umgewandelt wird. Mit dem Strom wird – wie bei einem Batterie-elektrischen Fahrzeug – das Fahrzeug angetrieben. Ein Tankvorgang dauert fünf bis zehn Minuten, eine Tankfüllung reicht jeweils für mehrere Hundert Kilometer. Als «Abfallprodukt» entsteht Wasser, als Resultat der chemischen Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff.

Auch deshalb hätten sich elektrische Autos auf dem Markt bisher durchgesetzt. Zudem kosten sie weniger. Immerhin: Postauto Schweiz setzt auch auf Wasserstoff-Fahrzeuge. Ein grosser Teil der Flotte aber sind Busse, die mit Batterie fahren. Ob sich also Wasserstoff durchsetzen kann, ist offen. Die Technologie wird immer weiter entwickelt, wie das neuste Beispiel der Firma Messer zeigt.