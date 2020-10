Die Münze mit einem Wert von 25 Franken wird von rund 150 Läden in Uster als Zahlungsmittel akzeptiert, vom Bäcker über den Autohändler bis zum Deko-Geschäft. Wechselgeld gibt es in Schweizer Franken und auch die Geschäfte können den «Usterbatzen» 1:1 in Franken umtauschen.