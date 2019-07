Wer es finanziell vermag, arbeitet mehrheitlich nicht bis 65. Gleichzeitig muss die AHV saniert werden. Nun gibt es einen Vorschlag von Martin Wechsler (eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte) und Fabian Thommen (eidg. dipl. Pensionskassenleiter), wie man das Problem lösen könnte. Die beiden Autoren schlagen in einer Studie vor, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) hier einen Teil dazu beisteuert. SRF-Wirtschaftsredaktorin Charlotte Jacquemart beantwortet dazu die vier wichtigsten Fragen:

Wie sieht dieser Vorschlag im Detail aus?

Diese Experten schlagen vor, dass man 500 Milliarden Franken der Reserven der SNB in einen speziellen AHV-Fonds auslagern würde – und die Rendite auf diesen Papieren in die AHV leitet. Verkauft würden die Wertschriften nicht. Die SNB hat seit der Finanzkrise rund 800 Mrd. Franken neu gedruckt – und damit ausländische Wertschriften gekauft – um den Franken zu schwächen. Das war wegen der Exportindustrie nötig gewesen. Auf diesen Wertschriften sitzt die SNB seither.

Könnte dieser Vorschlag die AHV für längere Zeit stabilisieren?

Ja, das könnte er. Wenn man mit 2 Prozent Rendite pro Jahr rechnet – das ist etwas weniger als das, was die SNB seit 1999 auf ihren Wertschriften verdient hat – flössen der AHV 10 Milliarden Franken zu pro Jahr. Das würde die AHV bis gegen 2050 stabilisieren. Also deutlich länger, als die aktuellen Vorschläge mit mehr Lohnbeiträgen und höherer Mehrwertsteuer.

Wenn man der SNB aber diese Reserven wegnimmt: Fehlen dieser der SNB dann nicht?

Nein, weil die SNB ja keine normale Firma ist, die Investitionen tätigen muss. Es ist im Gegenteil sogar so, dass die SNB diese Wertschriften eigentlich wieder loswerden möchte. Aber der Franken war in den letzten Jahren – und auch gerade jetzt wieder – einfach oft zu stark, um das zu tun. Mit der Auslagerung in einen speziellen AHV-Fonds würde die SNB den Klumpen los. Diese SNB-Fondslösung zugunsten der AHV hätte auch noch einen anderen Vorteil: Er belastete die Wirtschaft nicht, wie es höhere Abgaben und Steuern tun.

Es gibt Länder die ähnliches machen: Norwegen besitzt Öl und die Erträge daraus fliessen in einen Pensionsfonds, der allen Norwegern zugute kommt. Ist das mit dem Vorschlag mit der Nationalbank vergleichbar?

Genau das sagen die Experten, die das vorschlagen. Die Schweiz habe kein Öl, dafür aber eine Währung, die in der Welt viel Vertrauen geniesse. Und genauso wie das Öl in Norwegen allen Norwegern gehöre, könne man argumentierten, dass die SNB mit ihren Reserven allen Schweizern gehörten. Da sei es nur richtig, wenn man den positiven Effekt dieser starken Währung allen zugute lassen komme – eben via AHV.