Legende: Visualisierung der geplanten automatischen Alttextilien-Sortieranlage der Firma Tell-Tex in St. Margarethen SG zVg Tell-Tex

Laut Bundesamt für Umwelt wurden 2023 insgesamt über 60'000 Tonnen Textilien im Land separat gesammelt; das sind 6.7 Kilo pro Kopf. Aber nur ein winziger Teil der Kleider wird auch in der Schweiz sortiert, gemäss fair fashion factory nur zwei Prozent. Die meisten Alttextilien gehen ins Ausland – daher sind auch genaue Zahlen rar.

Was dort dann nicht rentabel verwertbar ist, auch wegen Billig-Neuware, türmt sich nicht selten in üblen Deponie-Halden im Globalen Süden. Oder wird verbrannt: So gelten Altkleider in Rumänien als billiges Heizmaterial.

Hoffnungen auf erste automatische Sortieranlage

Aus Kleidersammlungen bleibt darum nicht viel in der Schweiz, weil die Sortierung von Hand hier teuer ist, wie Anna Cordasco sagt. Auch ein Grund sei die starke Zunahme von Billigkleidern – obwohl die Ansprüche eigentlich hoch seien. Zudem gäben schon viele ihre Kleider direkt an Secondhand-Läden ab. Unter dem Strich lohne sich so Sortieren von Sammelgut für Firmen weniger als früher.

Ändern will das die Firma Tell-Tex mit landesweit rund 3500 Kleidersammelcontainern: Sie plant in St. Margarethen SG für etwa 40 Millionen Franken eine neue automatisierte Sortieranlage für Schweizer Alttextilien auf Industrieniveau. Diese Schweizer Premiere soll 2026 den Betrieb aufnehmen.