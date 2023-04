Es sieht seit Monaten ziemlich futuristisch aus, im thurgauischen Horn, nahe dem Ufer des Bodensees: Der ganze Boden ist mit einer dicken, schwarzen Plastikmatte belegt, rund 300 Wärmesonden stecken im Boden. Über dem Areal, das so gross ist wie zwei Fussballfelder, hängen Leitungsrohre, die verdampfte Giftstoffe aufnehmen.

Legende: Bis 1989 veredelte die Textilfabrik Roduner & Co. AG in Horn am Bodensee Textilien. Der Boden wurde dadurch mit Chemikalien belastet. srf/Sascha Zürcher