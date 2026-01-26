Ein historisches Gebäude am Lindenhof in der Zürcher Altstadt ist in der Nacht ausgebrannt.

Verletzt wurde niemand, wie Schutz und Rettung mitteilte.

Der Schaden ist beträchtlich.

Bei dem Gebäude handle es sich um das «Modestia cum Libertate», sagte ein Sprecher von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Gebäude, das als Freimaurerzentrum dient, befindet sich auf der Südseite des Lindenhofs.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Gebäude konnten sich mehrheitlich selbst in Sicherheit bringen, wie Schutz und Rettung Zürich am Morgen in einer Mitteilung schrieb. Aussagen zur Brandursache liessen sich demnach zunächst nicht machen. Das Ausmass des Schadens sei beträchtlich.

Legende: Das Gebäude am Lindenhof sei stark beschädigt, teilt Schutz und Rettung Zürich mit. BRK News

Die Meldung zum Brand ging laut Mitteilung kurz nach 1 Uhr bei der Einsatzleitzentrale ein. Ein Übergreifen der Flammen auf einen weiteren Gebäudeteil habe dank mehrseitiger Löscharbeiten in letzter Minute verhindert werden können. Schliesslich sei der Brand unter Kontrolle gebracht und grösstenteils gelöscht worden, teilte Schutz und Rettung Zürich mit.

Die Brandwache sowie aufwändige Nachlösch- und Aufräumarbeiten dürften noch den ganzen Tag andauern.