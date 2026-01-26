Ein Gebäude am Lindenhof in Zürich hat in der Nacht auf Montag in Vollbrand gestanden.

Verletzt wurde niemand, wie Schutz und Rettung auf der Plattform X mitteilte.

Bei dem Gebäude handle es sich um das «Modestia cum Libertate», sagte ein Sprecher von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das Gebäude, das als Freimaurerzentrum dient, befindet sich auf der Südseite des Lindenhofs.

Der Einsatz war zum Zeitpunkt der Kommunikation gegen 3.30 Uhr noch im Gange. «Er wird voraussichtlich noch lange dauern», sagte der Sprecher.