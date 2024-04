Wegen eines Gleisschadens kann der Bahnhof Zürich Stadelhofen während des Sechseläutens von einigen Zügen nicht angefahren werden.

Betroffen sind laut SBB die Linien IC5, S5, S12 und S23.

Die Störung wird den ganzen Tag andauern, wie die SBB über X, vormals Twitter, mitteilten.

Die S5 und S12 werden demnach umgeleitet und halten nicht in Stadelhofen.

Der Bahnhof Stadelhofen ist in der Nähe des Sechseläutenplatzes. Die SBB schreibt, dass an einer Weiche im Bahnhof ein defektes Teil entdeckt worden sei. Die Störung dauere so lange an, weil die Weiche voraussichtlich erst in der Nacht auf morgen repariert werde.