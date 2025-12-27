Im Skigebiet Wiriehorn im Berner Oberland ist am Freitag ein 16-jähriger Skifahrer tödlich verunfallt.

Er prallte laut der Kantonspolizei Bern auf einer Piste gegen einen Pfosten und blieb regungslos liegen.

Der Jugendliche ist noch am Unfallort gestorben.

Seine Begleitperson und weitere Ersthelfer leisteten umgehend Erste Hilfe, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb.

Trotz der rasch eingeleiteten Rettungsmassnahmen ist der schwer verletzte 16-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern noch am Unfallort in Horboden in der Gemeinde Diemtigen verstorben.

Legende: Der Unfall ereignete sich am Freitag im Skigebiet Wiriehorn in Diemtigen BE. Kantonspolizei Bern

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war der Jugendliche auf einer markierten Piste von Nüegg in Richtung Talstation unterwegs. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.