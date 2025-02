Der Zuger Regierungsrat Martin Pfister will Bundesrat werden

Der Zuger Regierungsrat Martin Pfister steht als Kandidat für den Bundesrat zur Verfügung.

Die Mitte des Kantons Zug hat den 61-Jährigen für die Nachfolge von Viola Amherd vorgeschlagen.

Martin Pfister werde sich in den kommenden Tagen anlässlich einer Medienkonferenz zur Kandidatur äussern, teilte die Mitte Zug mit. Vorher werde er keine Fragen beantworten.

Martin Pfister ist 61 Jahre alt und seit 2016 Gesundheitsdirektor im Zuger Regierungsrat. Zuvor war er als Geschäftsführer von Verbänden aktiv. Der Vater von vier erwachsenen Kindern hat Geschichte und Germanistik studiert und ist ausgebildeter Lehrer. Als seine Hobbys bezeichnet er auf der Zuger Parlaments-Homepage Wandern, Joggen, Kultur und Lesen.

Keystone/URS FLUEELER

Die Bundesratswahl findet am 12. März statt. Es ist über 50 Jahre her, seit letztmals eine Person aus dem Kanton Zug in den Bundesrat gewählt wurde. Dabei handelte es sich um Hans Hürlimann (CVP), der das Amt von 1974 bis 1982 ausübte.