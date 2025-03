«Ich glaube, dass ich gepunktet habe», sagte Martin Pfister nach dem Treffen mit der FDP. Er habe bei den Freisinnig-Liberalen vor allem seine Erfahrung als Regierungsmitglied in einem finanzstarken Kanton betont.

Er habe zahlreiche schwierige Fragen beantworten müssen und auch beantworten können. «Ich bin zufrieden mit den Antworten.» Er habe in den drei Fraktionen jeweils das Gleiche gesagt, sagte Pfister in die Mikrofone. «Das hat gut funktioniert.» Bei der GLP sei am meisten gelacht worden.

Pfister sagte nach der Anhörung bei der SVP, er zähle auch auf Stimmen dieser Fraktion. Das Hearing sei gut verlaufen, sagte er gegenüber Keystone-SDA. Es seien sehr intensive und sehr viele Fragen gestellt worden, vor allem zur internationalen Rolle der Schweiz.