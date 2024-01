Der erste Tag des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos hat mit drei Spitzentreffen zwischen Bundespräsidentin Viola Amherd und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, dem chinesischen Premierminister Li Qiang und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geendet.

Dieser Tag werde wohl als Highlight in die Geschichte ihrer Amtszeit eingehen, sagte Amherd am Montagabend in Davos nach dem Gespräch mit von der Leyen.

Die Gespräche mit Li Qiang und Selenski fanden in Bern statt. Dabei willigte Bundespräsidentin Amherd ein, einen «hochkarätigen Friedensgipfel» für die Ukraine zu organisieren. Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Li Qiang unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung zum Freihandelsabkommen der Schweiz und Chinas.