In einer ursprünglichen Fassung war dieser Artikel mit dem Satz «Bricht die SP Aargau ihre eigenen Regeln?» betitelt. Dieser Titel ist falsch. Wie im Artikel ausgeführt, besteht gemäss Statuten der SP Aargau ausdrücklich die Möglichkeit, die Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren zu umgehen, mit einem Mehrheitsbeschluss von 2/3 der Stimmen am Parteitag. Es werden also keine Regeln «gebrochen», falls Yvonne Feri und Cédric Wermuth erneut für den Nationalrat nominiert würden.