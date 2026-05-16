Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider hat bei den Solothurner Literaturtagen politisch Position bezogen.

Die Bundesrätig überreicht den Grand Prix Literature 2026 an die französisch-schweizerische Autorin Corinne Desarzens

In ihrer Laudatio warnte die Baume-Schneider vor der SVP-Initiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz.

In ihrer Laudatio warnte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider vor der Volksinitiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz, der sogenannten Nachhaltigkeits-Initiative. «Die Initiative würde vielleicht nicht gerade das Land zerstören, das nicht – aber sie würde unseren Schwung bremsen und den Zusammenhalt brechen», sagte Kulturministerin gemäss dem Eidgenössischen Departement des Innern (EDI), dem sie vorsteht.

Max Frisch habe seinerzeit die Herausforderungen der Zusammengehörigkeit in einer Gesellschaft treffend auf den Punkt gebracht: «Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen.»

Legende: Kulturministerin Elisabeth Baume-Schneider hat der Autorin Corinne Desarzens die Auszeichnung am Freitagabend an den Solothurner Literaturtagen überreicht. KEYSTONE/Walter Bieri (Archiv)

Auch heute seien der Wohlstand, das Gesundheitssystem, die Sozialversicherungen, und die Sicherheit in der Schweiz eng mit dem Prinzip der Personenfreizügigkeit verbunden. Es liege an uns, auf dieses Gemeinwohl zu achten, auf «unser Gesellschaftsprojekt», so Baume-Schneider.

Die Volksinitiative der SVP gegen eine 10-Millionen-Schweiz – die sogenannte Nachhaltigkeits-Initiative – kommt am 14. Juni zur Abstimmung.