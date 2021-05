Zwei unabhängige und sichere IT-Netzwerke. Eines für den nationalen Teil der Ruag und eines für die Ruag International. Das ist die Absicht der Aufspaltung des Konzerns. Doch wie die «Rundschau» weiss, sind sicherheitsrelevante Elemente der Aufspaltung noch nicht vollzogen:

1. Problem:Die Ruag Real Estate

Die Ruag Real Estate verwaltet für den Schweizer Teil der Ruag sämtliche elektronischen Systeme für Gebäudezutritte, Videoüberwachung und Alarmierung. Auch für einsatzrelevante Gebäude wie den FA/18-Hangar in Emmen. Doch das IT-Netzwerk der Ruag Real Estate befindet sich noch immer in der IT-Landschaft der Ruag International. Die Kontrolle über diese wichtigen elektronischen Systeme liegt demnach nicht beim militärischen Teil der Ruag. Laut Experten ist das ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da zwischen den Einheiten immer noch IT-Verbindungen bestünden.

Weiteres Problem: Der indische Konzern Tech Mahindra wartet seit April die IT der Ruag International. Insider sagen, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der indische Provider damit Zugriff auf sensible Schweizer Daten und Systeme habe.

Die Ruag dementiert: «Die Real Estate-Systeme wie Kamera- und Zutrittsystem sind in separaten Netzwerksegmenten angesiedelt, auf die nur Mitarbeitende von Ruag Real Estate Zugriff haben.» Die Systeme würden Ende 2021 auf eine vollständig neue Infrastruktur migriert.

2. Problem:Die technisch-wissenschaftliche Infrastruktur (TWI)

Laut einem internen Bericht der Ruag aus dem Jahr 2020, welcher der «Rundschau» vorliegt, befinden sich an 12 Ruag-Standorten mindestens 40 sogenannt technisch-wissenschaftliche Infrastrukturen. Darunter befindet sich auch militärische IT-Infrastruktur. Die sogenannten TWIs sind eine über Jahre gewachsene und nicht dokumentierte IT-Umgebung (z.B. Messungen im Windkanal in Emmen oder Umweltsimulationen). Sie befinden sich nach wie vor in der IT-Landschaft der Ruag International und müssten migriert werden.

Der Schweizer Teil der Ruag hat auch heute noch keine Kontrolle über die Daten und Netzübergänge der TWIs. Zu diesem Schluss kommt die Eidgenössische Finanzkontrolle in ihrem Bericht vom Februar 2021. Demnach wurden die TWIs auch dazu verwendet, «von der Ruag nicht zugelassene Software zu betreiben oder eigene Netzwerkübergänge zu schaffen.» Das ist laut IT-Experten ein gravierendes Sicherheitsrisiko, da unkontrollierte Netzübergänge eine Gefahr für den Schweizer Teil der Ruag und damit für die nationale Sicherheit darstellten.

Die Ruag erwidert, sie habe einen vollständigen Überblick über die TWIs, diese werde bis Ende 2021 auf eine vollständig neue Infrastruktur migriert.